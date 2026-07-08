La sesión del martes en Wall Street terminó con caídas en los principales índices, poniendo fin a la racha de máximos históricos. El índice Dow Jones retrocedió más de un 0,2% y cayó por debajo del nivel de los 53.000 puntos.

El S&P 500 perdió cerca de un 0,5%, reflejando un deterioro del sentimiento del mercado. El tecnológico Nasdaq 100 fue el más castigado, con una caída superior al 1,1%, siendo el sector de los fabricantes de chips el que sufrió la mayor presión.

Las mayores pérdidas correspondieron a los fabricantes estadounidenses de memorias Micron y SanDisk, cuyas acciones cayeron aproximadamente un 5% y un 7%, respectivamente. Entre otras grandes empresas tecnológicas, Intel se desplomó cerca de un 10%, mientras que AMD cayó casi un 7%.

Las compañías del grupo de los hiperescaladores —Microsoft, Meta, Amazon y Alphabet— tuvieron un comportamiento relativamente positivo y cerraron la jornada en terreno positivo. El sentimiento negativo domina los mercados asiáticos y la mayoría de las bolsas de esta región continúan con las ventas.

El índice surcoreano KOSPI registra el peor comportamiento, con una caída superior al 5%, como reacción a los riesgos globales y al deterioro del sentimiento en torno al sector de la inteligencia artificial. El Nikkei 225 cae alrededor de un 1%, siguiendo la tendencia bajista de la región.

Las bolsas de China muestran un mejor comportamiento, con el Hang Seng de Hong Kong subiendo más de un 2,5%.

Geopolítica: aumentan las tensiones en Oriente Medio

El sentimiento de los inversores se vio perjudicado por el aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, desencadenadas por un ataque iraní contra un buque metanero (LNG) catarí cerca del estrecho de Ormuz.

Otro factor de riesgo fueron los ataques liderados por Estados Unidos contra objetivos militares en Irán, en respuesta a ataques anteriores contra buques comerciales.

Tras el cierre de la sesión, el repunte de los precios de las materias primas se aceleró después de que Estados Unidos revocara la licencia (permiso) para la venta de petróleo iraní y llevara a cabo nuevas acciones militares contra Irán, aumentando el riesgo de nuevas sanciones y restricciones al suministro.

Teherán consideró el restablecimiento de las sanciones al petróleo como una violación de los acuerdos de paz previos, y el mando iraní anunció una "represalia contundente", acusando a Washington de incumplir los acuerdos de alto el fuego vigentes.

Informaciones aún no confirmadas apuntan a la posibilidad de que la marina iraní cierre el estrecho de Ormuz, lo que supondría una grave escalada del conflicto.

Las interrupciones del tráfico a través de una de las principales rutas de transporte de petróleo y gas natural licuado (LNG) aumentaron la preocupación por la seguridad del suministro energético mundial e intensificaron la aversión al riesgo en los mercados.

China ha comprado al menos 26 millones de barriles de petróleo a países del Golfo Pérsico en los últimos días, con entregas previstas para julio y agosto.

Pekín aprovechó los importantes descuentos ofrecidos por Arabia Saudí —los mayores desde 2020— con el objetivo de reconstruir sus reservas estratégicas tras un periodo de importaciones limitadas.

Materias primas: el petróleo repunta

Los contratos de petróleo Brent subieron aproximadamente un 3 %, hasta los 74 dólares por barril, en respuesta a la escalada del conflicto en Oriente Medio. El WTI estadounidense cerró la jornada con una subida cercana al 3 %, situándose en torno a los 70 dólares por barril.

En el mercado de los metales preciosos predomina un sentimiento mixto, reflejo de la incertidumbre de los inversores. El oro cae alrededor de un 0,4 % y pone a prueba el nivel de los 4.100 dólares por onza, en una ligera corrección.

La plata se mantiene prácticamente estable, cotizando en torno a los 61 dólares por onza.

Macroeconomía y divisas: el RBNZ sube los tipos

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), en línea con las expectativas del mercado, elevó su tipo de interés oficial (OCR) en 25 puntos básicos, hasta el 2,50 %.

Al mismo tiempo, el RBNZ señaló que los persistentes riesgos inflacionarios podrían requerir un mayor endurecimiento de la política monetaria.

El tono restrictivo del comunicado respaldó al dólar neozelandés (NZD), ya que los inversores aumentaron sus expectativas de nuevas subidas de tipos en los próximos meses.

La gobernadora del RBNZ, Anna Breman, consideró que la inflación en Nueva Zelanda podría haber alcanzado ya su punto máximo.

No obstante, el banco central mantiene una postura prudente debido a la incertidumbre existente sobre las presiones inflacionarias.

También destacó que las futuras decisiones sobre los tipos de interés dependerán de los datos económicos que se vayan publicando, aunque el escenario base sigue contemplando un endurecimiento monetario gradual.

Criptomonedas: Bitcoin y Ethereum retroceden

Se observa un fuerte deterioro del sentimiento en el mercado de los activos digitales, donde los inversores han reducido su exposición al riesgo.

Bitcoin pierde alrededor de un 0,8 % y cae por debajo de los 63.000 dólares. Ethereum retrocede más de un 1 % y pone a prueba el nivel de soporte situado en los 1.750 dólares.

Si lo deseas, también puedo adaptarlo a un estilo más propio de un informe financiero en español (España) o de Latinoamérica.