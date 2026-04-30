La bolsa hoy: Resultados récord de las grandes tecnológicas

La sesión de ayer en Wall Street concluyó con un tono mixto y cauteloso, mientras los inversores se posicionaban a la espera de la publicación de resultados de las principales empresas tecnológicas de las 7 Magníficas. El S&P 500 registró un ligero descenso, el Nasdaq 100 subió levemente, mientras que el Dow Jones cayó un 0,6%.

Los mercados de opciones anticipaban movimientos tras la publicación de resultados extremadamente importantes para Alphabet, Microsoft y Meta, lo que podría implicar fluctuaciones en la capitalización bursátil combinada de alrededor de 1 billón de dólares, impulsadas por las expectativas de alta volatilidad en los resultados relacionados con la IA y la nube. La atención se centró en el crecimiento de Azure en Microsoft, el gasto en IA de Meta y la capacidad de Google para mantener su impulso en las búsquedas mientras acelera su expansión en la nube.

Informes corporativos

Alphabet presentó sólidos resultados, con la inteligencia artificial y Google Cloud desempeñando un papel clave, ya que el segmento de la nube impulsa cada vez más el rendimiento del grupo. La compañía reportó ingresos de alrededor de 109.900 millones de dólares y una mejora significativa en el beneficio operativo, lo que confirma que las inversiones en IA se están traduciendo en una mayor eficiencia y rentabilidad.

Microsoft presentó unos resultados respaldados por una alta rentabilidad y una sólida generación de flujo de caja, lo que contribuyó a disipar las preocupaciones iniciales sobre el impulso del crecimiento de la nube y el gasto relacionado con la IA. La compañía reafirmó su capacidad para escalar Azure manteniendo una sólida capacidad de generación de ingresos.

Amazon reportó resultados sólidos impulsados ​​por el crecimiento del comercio electrónico, los servicios en la nube de AWS y la publicidad, pero la reacción del mercado se mantuvo cautelosa debido a las previsiones conservadoras y al aumento de los costes vinculados a las inversiones en IA e infraestructura, que contrarrestaron las sólidas cifras principales.

Meta presentó fuertes ganancias, con la demanda publicitaria como principal motor de crecimiento, junto con la mejora de la eficiencia de la plataforma y el creciente papel de las inversiones y herramientas relacionadas con la IA. A pesar de superar las expectativas, la reacción del mercado fue moderada, ya que los inversores se centraron más en el aumento de los costes de escalar la inteligencia artificial.

Reserva Federal

La Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios, confirmando una postura de política monetaria cautelosa y la ausencia de presión inmediata para comenzar a flexibilizarlas. La reunión también puso de manifiesto la creciente divergencia entre los miembros del Fed, lo que sugiere la falta de consenso sobre la futura trayectoria de la política monetaria y una perspectiva más dependiente de los datos. Jerome Powell también indicó que, tras finalizar su mandato como presidente, permanecerá en la Reserva Federal como gobernador, garantizando así la continuidad, aunque con un papel menos destacado.

Donald Trump afirmó que es un buen momento para que la Reserva Federal recorte los tipos de interés, argumentando que las condiciones económicas y las presiones sobre los costes justifican la flexibilización monetaria, al tiempo que criticó al banco central por su excesiva rigidez.

El presidente de EE. UU. declaró que no levantaría el bloqueo naval de la región a menos que Irán aceptara un acuerdo nuclear, manteniendo una fuerte presión económica y militar y condicionando cualquier desescalada a concesiones por parte de Teherán. Al mismo tiempo, propuso la formación de una coalición internacional con el objetivo de reabrir el estrecho de Ormuz y garantizar la libertad de navegación.

Como consecuencia del estancamiento de las conversaciones de paz y la falta de avances en las negociaciones, el precio del crudo Brent superó los 110 dólares por barril.

Informes económicos

Los datos del PMI chino mostraron una recuperación desigual, con la demanda externa como principal motor del crecimiento, ya que el PMI manufacturero privado subió a 52,2, el nivel más alto desde 2020, y el PMI manufacturero oficial se mantuvo ligeramente por encima de 50. Sin embargo, la demanda interna sigue siendo débil, pues el PMI de servicios cayó a 49,4, lo que indica una contracción y subraya la dependencia de las exportaciones en lugar del consumo interno.

Los datos de marzo de Japón presentaron un panorama mixto: la producción industrial cayó un 0,5% intermensual frente a las expectativas de un aumento del 1%, mientras que las ventas minoristas sorprendieron positivamente con un incremento interanual del 1,7%, lo que indica una demanda de consumo sólida a pesar de la debilidad del sector manufacturero.

En los mercados de divisas, el yen japonés se debilita, con el USD/JPY superando el cruce de 160 y manteniéndose por encima de él.