La encuesta que debes leer: Golpe para el dólar, respaldo para el Oro

Una reciente encuesta del Consejo Mundial del Oro revela algunas conclusiones interesantes sobre la posible tendencia del oro y el dólar en el futuro. De hecho, lo destacable es que esta encuesta se ha realizado a 76 bancos centrales de todo el mundo. ¿Qué podemos extraer?

El oro puede seguir ganando protagonismo

El apetito por el metal dorado parece lejos de saturarse. Un abrumador 89% de los encuestados esperan que las reservas globales de oro de los bancos centrales seguirán creciendo durante los próximos doce meses. Asimismo, un histórico 45% de los ban cos centrales anticipa que incrementará sus propias provisiones de oro en ese mismo periodo, mientras que la mayoría restante no prevé cambios y solo un residual 1% planea reducirlas.

Aquí tenemos que indicar que entre los participantes no se encuentran los bancos centrales sancionados, por lo que el banco central de Rusia no participa. Este es uno de los bancos centrales que más oro ha estado vendiendo en los últimos meses, probablemente para realizar ganancias y financiar la guerra de Ucrania. En el primer trimestre del 2026 vendió unas 21,8 toneladas, mientras que en el mes de abril otras 6,2 toneladas. En total, hablamos de más de 4.000 millones de dólares en ventas hasta abril del banco central de Rusia.

Los motivos principales detrás de esta tendencia se centran en el excelente comportamiento del oro en tiempos de crisis, su utilidad como cobertura contra la inflación y la necesidad de diversificar riesgos frente a las tensiones geopolíticas internacionales. De hecho, fue usado como sustituto del dólar por muchos bancos centrales cuando vieron que no sirve de nada tener reservas de moneda extranjera si no puedes usarlas, al igual que oro en bóvedas en el extranjero, ya que son fácilmente confiscables. Por ello, en el último año, un 9% de las entidades aumentó su almacenamiento doméstico y un 10% diversificó sus ubicaciones en el extranjero, unas cifras que superan con creces los registros del año previo. Esta tendencia de protección y reparto de riesgos promete mantenerse activa, ya que un número significativo de bancos centrales planea continuar con la relocalización y diversificación de sus reservas físicas en los próximos meses.

Malas noticias para el dólar

En contraposición, el futuro de la principal divisa internacional se presenta a la baja. El 74% de los participantes augura que la presencia del dólar estadounidense en las reservas globales disminuirá de forma moderada o significativa en los próximos cinco años. Mientras tanto, se prevé que el peso de otras monedas como el euro y el renminbi chino se mantenga estable, dejando al oro como el gran beneficiado de esta reconfiguración financiera.







