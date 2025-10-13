La euforia en los metales preciosos continúa sin pausa 📈

Conclusiones clave El inicio de la semana muestra una mejora en el sentimiento de los inversores ,

, Impulsada por los máximos históricos del oro y las noticias positivas del sector tecnológico

y las Especialmente tras la alianza estratégica entre OpenAI y Broadcom.

Tras la retórica agresiva de Donald Trump hacia China del pasado viernes, el expresidente moderó su tono , destacando su “buena relación” con Xi Jinping y la posibilidad de un acuerdo comercial , lo que ayudó a calmar los mercados . Aunque Pekín no ha emitido respuesta oficial , tanto en Estados Unidos como en Europa se observa un rebote generalizado .

de Donald Trump hacia China del pasado viernes, el expresidente , destacando su “buena relación” con y la posibilidad de un , lo que ayudó a . Aunque , tanto en se observa un . En Wall Street , los índices recuperan parte de las pérdidas tras la mayor caída desde abril , apoyados en el optimismo por la temporada de resultados y las buenas noticias del sector tecnológico . Actualmente, el Nasdaq 100 sube cerca de 2,1% , mientras que el índice del miedo VIX retrocede 7,6% .

, los índices recuperan parte de las pérdidas tras la mayor , apoyados en el y las . Actualmente, el sube cerca de , mientras que el retrocede . Las empresas tecnológicas lideran las alzas. La asociación estratégica entre OpenAI y Broadcom ha mejorado el ánimo en el segmento de inteligencia artificial . Broadcom avanza casi 10% tras anunciar una colaboración para producir chips de IA personalizados de 10 GW , con lanzamiento previsto en 2026 . El proyecto busca reducir la dependencia de Nvidia y reforzar su posición en el mercado de infraestructura de IA .

lideran las alzas. La ha mejorado el ánimo en el segmento de . avanza casi tras anunciar una colaboración para , con . El proyecto busca y . En el mercado de metales preciosos, el oro mantiene su impulso alcista , superando la barrera histórica de 4.100 USD por onza , pese al repunte bursátil. El metal sigue beneficiándose de la incertidumbre global , las expectativas de recorte de tasas y los flujos hacia ETFs . Aún más destacadas son las subidas de la plata (+3,64%) y el paladio (+4,13%) .

, superando la , pese al repunte bursátil. El metal sigue beneficiándose de la , las y los . Aún más destacadas son las subidas de la y el . Las acciones de Estée Lauder suben más de 4% tras la mejora de recomendación de Goldman Sachs a “Comprar” y el aumento del precio objetivo a 115 USD . El optimismo se apoya en mejores ventas en China , retorno al crecimiento en Hainan y fortaleza del mercado estadounidense .

suben más de tras la mejora de recomendación de a y el aumento del . El optimismo se apoya en , y . En el mercado de divisas, las mejores desempeños corresponden al dólar australiano y al dólar estadounidense , mientras que el euro y el yen japonés muestran debilidad. El índice dólar avanza más del 0,3% en la sesión.

, mientras que el y el muestran debilidad. El avanza más del en la sesión. En el mercado energético, tanto el Brent como el WTI suben alrededor del 2% , impulsados por las señales de posible distensión entre EE. UU. y China y una mejoría en la situación de Oriente Medio .

como el suben alrededor del , impulsados por las y una . El ánimo en el mercado cripto mejora levemente, a pesar de que Bitcoin cae 0,4%. Las mayores alzas se concentran en proyectos de menor capitalización, que habían sufrido fuertes ventas el viernes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.