Nuevos datos retrasados de EE. UU. tras el cierre del gobierno

A lo largo de la semana recibiremos, entre otros, los datos retrasados ​​del IPC de EE. UU. y las cifras de ventas minoristas de septiembre. Además, el miércoles conoceremos la decisión sobre los tipos de interés del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). El mercado espera un recorte de 25 puntos básicos, hasta el 2,25%, en lo que sería el recorte final de este ciclo. Calendario económico de la semana Lunes 24 de noviembre Todo el día - festivo en Japón

10:00 - Alemania - Datos del IFO de noviembre

10:00 - Polonia - Datos del mercado laboral y del sector de octubre Martes 25 de noviembre 10:00 - Polonia - Ventas minoristas de octubre

14:30 - Datos del IPP y ventas minoristas de septiembre en EE. UU.

16:00 - Datos de confianza del Banco Central de noviembre en EE. UU. Miércoles 26 de noviembre 02:00 - Nueva Zelanda - Decisión sobre los tipos de interés

10:00 - Polonia - Tasa de desempleo de octubre

14:30 - Pedidos y solicitudes de bienes duraderos

16:30 - EE. UU. - Variación en los inventarios de petróleo crudo según la EIA Jueves 27 de noviembre Festivo en EE. UU.

13:30 - Minutas del BCE Viernes 28 de noviembre 01:30 - Japón - inflación en la zona de Tokio

07:45 - Suiza - datos del PIB del tercer trimestre

08:45 - Francia - datos del PIB del tercer trimestre e IPC de noviembre

09:00 - España - datos del IPC de noviembre

10:00 - Polonia - inflación de noviembre

11:00 - Italia - inflación de noviembre

14:00 - Alemania - inflación de noviembre

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.