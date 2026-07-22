Ayer fue la jornada más positiva de julio para el Nasdaq 100, a pesar de la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. El índice avanzó un 1,9%, impulsado por la mejora del sentimiento inversor hacia las compañías vinculadas al amplio ecosistema de la inteligencia artificial (IA). Actualmente, se encuentra a menos de un 5% de distancia del máximo histórico alcanzado en junio.

Impacto de los sectores en el comportamiento del Nasdaq 100

Fuente: XTB Research, 22.07.2026

Entre los mayores ganadores del martes se encontraban compañías de los sectores de semiconductores, memorias DRAM y “neo-cloud”. El índice de semiconductores de Filadelfia (SOX) subió aproximadamente un 5% en la jornada de ayer. Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne y Seagate registraron avances superiores al 10%.

Componentes destacados del Nasdaq 100

Fuente: XTB Research, 22.07.2026

El respaldo llegó, entre otros factores, gracias a un informe muy optimista de los analistas de Bank of America, que incluyeron a Micron en su lista US 1 List, una cartera de valores en la que concentran sus mayores convicciones de inversión.

En los últimos días también se ha hablado mucho sobre la creciente popularidad de los modelos de inteligencia artificial de código abierto chinos, que están impulsando la demanda de memorias de alta velocidad. Incluso los modelos con acceso mediante API a precios muy reducidos requieren enormes cantidades de memoria HBM y DRAM.

Los precios del petróleo continúan subiendo

Todo esto ocurre en un contexto de continua escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Ya se ha producido la undécima noche consecutiva de bombardeos. Aunque los mediadores (Catar, Egipto y Pakistán) tenían previsto presentar ayer a ambas partes una propuesta de alto el fuego de diez días, los precios del petróleo y del gas natural licuado (GNL) han seguido aumentando.

El barril de Brent supera ya los 94 dólares, lo que supone más de un 10% de subida respecto a hace una semana.

Turno para los gigantes

Sin duda, nos enfrentamos a la jornada más intensa de la semana en cuanto a la publicación de resultados de las mayores compañías estadounidenses. La atención del mercado se centrará, naturalmente, en los grandes nombres: Tesla, Google, AT&T e IBM. Su evolución podría influir significativamente en los índices de los que forman parte (incluido el Nasdaq 100) y en el sentimiento general del mercado.

Tesla acaba de cerrar un trimestre con cifras récord de entregas. La pregunta que se hacen los inversores es: ¿cuánto han sufrido los márgenes? El mercado quiere saber si los recortes de precios y los costes destinados a estimular la demanda han afectado de forma significativa a la rentabilidad del negocio.

Igualmente importante —si no más— serán los comentarios de Elon Musk sobre el futuro de la compañía, como los avances en el desarrollo del modelo de bajo coste de Tesla o la evolución de los vehículos autónomos.

En el caso de Google, la atención se centrará en determinar si el enorme gasto en inteligencia artificial ya comienza a generar resultados. En el primer trimestre, la cartera de pedidos de servicios en la nube aumentó hasta los 460.000 millones de dólares. Los inversores buscan confirmar que este crecimiento no fue un hecho puntual, sino una tendencia sostenible impulsada por la implantación de soluciones basadas en IA.

Esto es especialmente relevante porque la compañía elevó recientemente su previsión de inversión de capital (CAPEX) para este año hasta un rango de entre 180.000 y 190.000 millones de dólares. Wall Street analizará si estas mayores inversiones se traducen en un crecimiento de los ingresos.

Cotización del Nasdaq 100

Actualmente, el mercado se encuentra en una fase de corrección después de un fuerte rally alcista que se prolongó desde finales de marzo hasta principios de junio. El índice se mueve en torno a los 29.100 puntos, poniendo a prueba niveles de soporte clave como la media móvil de 50 días (EMA 50) y el retroceso de Fibonacci del 23,6%.

El indicador RSI (14) sugiere una ligera ventaja para los vendedores, situándose actualmente por debajo del nivel neutral de 50 (en 45,7). El MACD también se encuentra en zona bajista, aunque cabe destacar que sus barras comienzan a mostrar una ligera estabilización.

Mantener los niveles actuales alrededor de la media móvil de 50 días será clave para lograr un rápido retorno a la tendencia alcista. Si los bajistas consiguen llevar el precio de forma permanente a niveles inferiores, el siguiente soporte natural se situaría en la media móvil de 100 periodos, alrededor de los 28.300 puntos.