La inflación americana en línea con lo esperado

Los datos de inflación son un referente clave para evaluar la evolución de los precios y el poder adquisitivo en Estados Unidos. La Reserva Federal presta especial atención al Índice de Precios de Consumo Personal (PCE), y en particular a su versión subyacente, por ser una medida más estable de las presiones inflacionarias. Estos indicadores son decisivos para anticipar la política monetaria y, por tanto, tienen un impacto directo en los mercados financieros. Datos de inflación de Estados Unidos de agosto: Índice de Precios PCE Subyacente: actual 0,2% mensual; previsión 0,2% mensual; anterior 0,2% mensual. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Índice de Precios PCE Subyacente: actual 2,9% interanual; previsión 2,9% interanual; anterior 2,9% interanual. Índice de Precios PCE: actual 2,7% interanual; previsión 2,7% interanual; anterior 2,6% interanual. Índice de Precios PCE: actual 0,3% mensual; previsión 0,3% mensual; anterior 0,2% mensual. Ingresos Personales: actual 0,4% mensual; previsión 0,3% mensual; anterior 0,4% mensual.

