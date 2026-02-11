En el contexto de los últimos meses, el par USD/JPY empieza a mostrar una debilidad cada vez más evidente, tanto técnica como fundamental. Tras una serie de subidas que lo llevaron cerca de máximos históricos, los inversores empiezan a cuestionar el sentido de mantener posiciones largas en dólar financiadas con yen barato.

¿Qué ocurre con el yen?

El Banco de Japón ha señalado su salida de la política ultraexpansiva, ha subido tipos y ha sugerido estar preparado para seguir normalizando. Esto reduce el diferencial de tipos con Estados Unidos y encarece la financiación del clásico yen carry trade. Al mismo tiempo, crece la convicción de que la Fed entrará en un ciclo pleno de recortes en 2026, lo que resta atractivo al dólar como divisa de alto rendimiento y encaja con la narrativa política de la administración Trump, que está debilitando al USD.

Como resultado, un mercado que hace poco buscaba con entusiasmo nuevos máximos en el par USD/JPY ahora empieza a “abandonar los largos”. Esto se ve en retrocesos más rápidos tras cada sorpresa dovish en Estados Unidos y en caídas aceleradas cuando llegan buenos datos desde Japón. Cada vez se habla más de que el yen carry trade se ha convertido en una bomba de relojería: cada señal de endurecimiento del BoJ, combinada con presión para recortes en Estados Unidos, aumenta el riesgo de un cierre masivo de posiciones y una apreciación acelerada del yen.

Esta combinación, un dólar políticamente debilitado y un yen que empieza a “descongelarse”, hace que el par USD/JPY deje de ser claramente alcista y, desde la perspectiva de 2026, empiece a parecer un candidato a una corrección más profunda. Sin embargo, para que esto ocurra, el BoJ debe cumplir sus promesas de subidas de tipos, algo que podría verse obstaculizado por la política económica ultralaxa de la primera ministra japonesa.

Hoy, el par podría experimentar mayor volatilidad alrededor de las 14:30, cuando se publiquen los datos de empleo NFP en Estados Unidos.

Desde el punto de vista técnico, el par USD/JPY vuelve a testear la EMA de 200 días, que no solo actúa como la principal barrera de la tendencia alcista vigente, sino que recientemente ha frenado caídas bruscas. La reacción final en este nivel puede determinar la tendencia que seguirá el par en las próximas semanas.

Precio par USD/JPY en temporalidad diaria