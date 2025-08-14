¿La IPO del año? Las acciones de Bullish conquistan Wall Street

La plataforma institucional de intercambio de criptomonedas Bullish ha protagonizado uno de los debuts más espectaculares del año en la Bolsa de Nueva York. Tras su salida a bolsa el 13 de agosto bajo el ticker BLSH, la compañía cerró su primer día con una ganancia del 89 %, y hoy, en su segunda jornada de cotización, continúa captando la atención de los inversores con una evolución volátil pero alcista. Las acciones han tenido muy buena recogida en Wall Street y ya cotizan a mas de 80 dólares por acción.





Un debut que ha superado expectativas: Bullish

Bullish recaudó 1.100 millones de dólares en su oferta pública inicial (IPO), colocando 30 millones de acciones a un precio de 37 dólares cada una. La demanda superó ampliamente las previsiones, con las acciones alcanzando un máximo intradía de 118 dólares, antes de cerrar en 70 dólares. Este rendimiento inicial elevó la capitalización de mercado de la empresa por encima de los 10.000 millones de dólares.

La IPO fue liderada por gigantes financieros como JPMorgan, Jefferies y Citigroup, y atrajo el interés de inversores institucionales como BlackRock y ARK Investment Management, reflejando el creciente apetito por activos digitales regulados.

En su segundo día de cotización, las acciones de Bullish mostraron una alta volatilidad, abriendo a 102,44 dólares y retrocediendo posteriormente hasta los 85 dólares lo que sitúa su capitalización actual en 13.000 millones de dólares. A pesar del retroceso desde el máximo intradía, el valor sigue muy por encima del precio de IPO, consolidando el entusiasmo del mercado.

¿Qué es Bullish exactamente?

Bullish opera un exchange institucional de activos digitales, con presencia en jurisdicciones como Alemania, Hong Kong y Gibraltar. Su plataforma ofrece ejecución automatizada, market making algorítmico y servicios de datos a través de CoinDesk, medio que adquirió en 2023 por 72,6 millones de dólares .

La empresa se posiciona como un puente entre el ecosistema cripto y el sistema financiero tradicional, en un momento en que gigantes como Fidelity, Goldman Sachs y JPMorgan están ampliando su exposición a activos digitales.

Contexto del mercado

La salida a bolsa de Bullish se produce en medio de un rally de criptomonedas, con Bitcoin y Ethereum registrando máximos anuales. Este entorno ha favorecido a empresas como Circle, que también completó recientemente una IPO exitosa, y ha elevado las expectativas sobre futuras salidas a bolsa en el sector