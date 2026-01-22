La mayor probabilidad de aumento de tipos en Australia impacta en el dólar

El dólar australiano es el protagonista del mercado de divisas, con una subida del 0,7% frente al dólar estadounidense tras la publicación de los últimos datos del mercado laboral australiano. La inesperada caída del desempleo aumenta la probabilidad de subidas de tipos por parte del RBA, impulsando el AUD/USD hacia máximos de varios años.

Cotización del par dólar australiano-dólar estadounidense

Fuente : Plataforma de XTB

El AUD/USD cotiza en su nivel más alto desde finales de septiembre-octubre de 2025. Tras una semana de estancamiento, la volatilidad ha regresado y el precio rebotó en la media móvil exponencial de 12 semanas (EMA12, violeta claro), reforzando la tendencia alcista a largo plazo. El par se acerca ahora a la zona de 0,68-0,69, que ha servido como techo para el AUD/USD desde 2023. Podría producirse una ruptura por encima de este nivel si el mercado laboral continúa con restricciones y la inflación se mantiene elevada. Sin embargo, es probable que alcanzar máximos de varios años aumente la cautela entre los inversores que apuestan por la continuidad de la tendencia.

¿Qué factores están impactando en el par AUD/USD?

La tasa de desempleo en Australia descendió del 4,3% en noviembre al 4,1% en diciembre, contrariamente a las expectativas de un aumento al 4,4%. Los datos de empleo también sorprendieron positivamente, con la creación de 65.200 nuevos puestos de trabajo tras una fuerte caída en noviembre (pronóstico: 28.300). Los datos de diciembre se ven afectados por factores estacionales (mayor demanda de trabajadores durante el período vacacional), pero dada la inflación del 3,2% (tercer trimestre de 2025), el informe ya genera preocupación por una posible espiral de precios y salarios.

El mercado anticipa subidas de tipos del RBA, ya que la contracción del mercado laboral y el aumento de la inflación limitan al Banco de la Reserva de Australia (RBA), que detuvo los recortes de tipos en agosto en el 3,6%. Los últimos datos elevan la probabilidad de una subida de tipos en febrero al 58%, mientras que el mercado prevé casi dos subidas de 25 puntos básicos para finales de 2026 (Futuros sobre tipos de interés al contado).

En paralelo, la cancelación de la iniciativa diplomática de Trump respecto a Groenlandia y la reducción del riesgo de una nueva guerra comercial también impulsan los flujos de capital desde activos refugio (franco, dólar) hacia divisas de mayor riesgo, como el dólar australiano. El apetito por el riesgo también se refleja en la corrección del oro (-0,2%).