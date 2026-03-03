¿Cómo afecta la subida del precio del gas natural a Europa?

- El precio del gas natural sube un 60% en Europa.
- Qatar representa aproximadamente el 20% del comercio mundial de GNL y es el cuarto mayor proveedor de la Unión Europea.
- El gas natural ejerce una profunda influencia en las perspectivas económicas europeas, dada la gran dependencia del continente de las importaciones
El precio del gas natural en Europa se han disparado más del 60% desde principios de mes, impulsado por el estallido de hostilidades entre Estados Unidos e Irán. En respuesta a los ataques estadounidenses, Teherán ha tomado medidas para bloquear el Estrecho de Ormuz. Las compañías navieras han desviado buques de la importante vía fluvial para evitar posibles ataques. Esta interrupción afecta no solo a los petroleros, sino también a los transportadores de gas natural licuado (GNL). Qatar, uno de los principales exportadores de gas del mundo, se encuentra en el epicentro de la crisis.
¿Cómo afecta la situación en Oriente Medio al gas natural?
En conceto, Qatar representa aproximadamente el 20% del comercio mundial de GNL y es el cuarto mayor proveedor de la Unión Europea, habiendo ocupado previamente una posición más alta antes de que Estados Unidos aumentara las exportaciones y Doha redirigiera los volúmenes hacia Asia (donde los índices de referencia del JKM actualmente superan el aumento de precios europeo). Según informes, Qatar ha suspendido las operaciones de licuefacción y cerrado su terminal a la espera de que se estabilice la situación de seguridad.
La fricción geopolítica ha provocado un drástico repunte en los precios del gas TTF europeo, que han superado los 50 euros por megavatio-hora, un aumento del 60 % desde el cierre del viernes. Aunque la temporada de calefacción invernal está llegando a su fin, los niveles de inventario en Europa siguen siendo alarmantemente bajos.
Como materia prima estratégica, el gas natural ejerce una profunda influencia en las perspectivas económicas europeas, dada la gran dependencia del continente de las importaciones.
Si la volatilidad actual persiste más allá de las próximas dos semanas, el euro corre el riesgo de una corrección más profunda. Además, el Banco Central Europeo podría verse obligado, en teoría, a revisar las subidas de tipos de interés, una medida que perjudicaría la recuperación económica y podría debilitar aún más la moneda.
Es importante señalar que Qatar no es el único proveedor de GNL de Europa. Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor, apoyado por las importaciones de Noruega y países africanos como Argelia, Nigeria y Angola.
Cotización del euro-dólar
El euro-dólar está probando niveles de soporte clave. Sin embargo, si los precios de la energía siguen subiendo, el par podría alcanzar el nivel de 1,15 esta semana, con mayor potencial de caída si los altos costes se consolidan.
