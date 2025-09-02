Plata

La plata ha superado los 40 dólares por onza y se acerca a los 41 dólares por onza, marcando su precio más alto desde 2011.

China sigue siendo un actor clave en el mercado de la plata debido a su posición como líder en la producción de paneles solares. Sin embargo, existe el riesgo de saturación del mercado dentro de China, incluso con el fuerte crecimiento de las exportaciones, no solo a Europa, sino también a África.

Las cinco mayores empresas de paneles solares de China despidieron recientemente a un tercio de su personal, lo que indica crecientes problemas en una industria donde se están produciendo importantes recortes de costos.

Como señaló Reuters en un artículo del 1 de septiembre, el mundo produce actualmente el doble de paneles fotovoltaicos al año de los que utiliza, la mayoría de los cuales se fabrican en China.

La sobresaturación del mercado podría, en algún momento, provocar una disminución de la producción, lo que a su vez podría indicar problemas para la demanda de plata, especialmente dados los enormes aumentos de precios de los últimos años.

Actualmente, sin embargo, estamos observando no solo un aumento de la demanda industrial, sino también de la demanda de inversión, incluyendo la de los ETF.

La relación precio-plata ha experimentado un fuerte descenso, lo que podría indicar el fin de la racha alcista de la plata. Sin embargo, la relación se sitúa en 86, mientras que la media móvil de 10 años es de 82. Con un precio del oro de 3500 dólares, esto da como resultado un precio de la plata de 42,68 dólares con una relación de 82, y de 43,75 dólares con una relación de 80, donde la relación ha caído con frecuencia en los últimos meses.

Sin embargo, cabe recordar que, durante las correcciones, el precio de la plata cae más rápido que el del oro, por lo que es de esperar que la relación se recupere durante una corrección. Si el oro corrigiera a 3.400 dólares y la relación subiera a 90, la valoración de la plata sería de 37,7 dólares por onza.

La relación precio-oro ha experimentado un fuerte retroceso en las últimas semanas. Si bien se mantiene en un nivel elevado, cabe destacar que en los últimos meses ha tocado fondo en torno a los 80 puntos. La media móvil de 10 años se sitúa en 82 puntos.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

El aumento en el precio de la plata desde principios de año ya ronda el 40%, lo que lo convierte en uno de los mejores años en términos de rentabilidad. Sin embargo, cabe destacar que el resto del año, como lo demuestra la estacionalidad, es bastante volátil y sin una tendencia definida, a diferencia de la primera parte del año.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

El valor total de la plata en ETFs es ahora de casi 33.000 millones de dólares, un nivel significativamente mayor que en 2011, cuando los precios de la plata alcanzaron sus máximos históricos anteriores de alrededor de 50 dólares por onza.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

Petróleo

ExxonMobil cree que un precio del petróleo de 100 dólares por barril podría ser un evento inesperado para el mercado este año. ExxonMobil sugiere que esto podría deberse a tensiones geopolíticas o a una reposición acelerada de las reservas estratégicas en EE. UU. La compañía se beneficiará significativamente del aumento de los precios del petróleo, dada su producción récord del segundo trimestre de 4,6 millones de barriles diarios.

Persisten los riesgos de suministro, lo que contribuye al reciente aumento de los precios del crudo. A pesar del aumento de los índices de referencia mundiales, el precio del crudo de los Urales ha caído entre 3 y 4 dólares, lo que permite a India comprar petróleo ruso a un precio aún más bajo de lo que sugieren los factores del mercado.

India ha ofrecido eliminar los aranceles sobre los productos estadounidenses, con el objetivo de alcanzar un acuerdo comercial que reduzca sus aranceles actuales del 50 %. Sin embargo, Donald Trump ha indicado que ya es demasiado tarde y que el desequilibrio comercial no se corregirá.

Durante la cumbre actual en Pekín, la reunión entre Putin y el primer ministro indio, Modi confirmó la cooperación continua entre ambas naciones. La próxima reunión de la OPEP+ este fin de semana determinará los objetivos de producción para octubre y una estrategia para los próximos meses. Tras varios meses de aumentar los objetivos de producción para revertir los recortes voluntarios, se espera que la OPEP+ mantenga los niveles actuales de producción.

El petróleo crudo está comenzando a repuntar, en línea con la estacionalidad del mercado. Se espera teóricamente que el pico local alcance alrededor de la sesión bursátil número 200 del año, lo que lo situaría a finales de octubre.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

India no sólo sigue comprando petróleo ruso sino que está aumentando sus compras.

Fuente: Bloomberg Finance LP

Cotización del petróleo

El crudo Brent cotiza por encima de los 69 dólares el barril, superando su media móvil de 50 períodos. Además, ayer se vio una ruptura de la línea de tendencia bajista. El objetivo actual para los compradores podría situarse en torno a los 70-71 dólares por barril. El soporte potencial se sitúa en torno a la media móvil de 100 períodos, en 66-67 dólares por barril.

Gas natural

Los precios del gas subieron a 3 $/MMBtu la semana pasada debido a un aumento de los inventarios menor al esperado. Los datos de demanda muestran una caída significativa, aunque la producción también se ha reducido. Sin embargo, el ritmo de descenso del consumo es mucho mayor que el de la producción.

Los inventarios de gas en Europa están aumentando, pero se mantienen por debajo de la media de los últimos cinco años. Si la temporada de calefacción comenzara antes de lo habitual, podría suponer un problema para el próximo invierno.

Sin embargo, los precios en Europa se mantienen bajos, justo por encima de los 30 €/MWh.

Se espera que las temperaturas en la segunda semana de septiembre sean más bajas de lo normal en la mayoría de los lugares, lo que, durante la temporada de enfriamiento que dura hasta principios de octubre, resultará en un menor consumo de gas.

Fuente: NOAA.

Los grados-día de refrigeración han regresado al promedio de los últimos cinco años, pero desde el 20 de agosto se ha observado una clara disminución en la necesidad de refrigeración en Estados Unidos. Esto sugiere que deberíamos ver un consumo de gas significativamente menor en el futuro próximo.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

El consumo de gas en las centrales eléctricas está disminuyendo claramente, pero la producción también. Sin embargo, el ritmo de disminución de la producción es significativamente menor que la caída del consumo, lo que debería contribuir a un mayor aumento de los inventarios.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

Incluso con la disminución de la oferta disponible, el cambio estimado en los inventarios para la semana actual ya está cerca de los 100 Bcf (por supuesto, todavía puede pasar mucho hasta el final de la semana, pero el ritmo de la disminución de la demanda de gas es actualmente muy fuerte y recuerda a lo que solemos ver en abril).

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

Cotización del gas natural

El precio del gas repuntó significativamente la semana pasada, alcanzando los 3 $/MMBtu, lo que se vinculó a un aumento de inventarios menor al esperado. Actualmente, el precio se acerca a la resistencia en la media móvil de 50 períodos, que previamente actuó como resistencia durante una corrección alcista similar en julio.

Oro

El oro cerró ayer en un nuevo máximo histórico el 1 de septiembre, y hoy supera los niveles del 22 de abril. Goldman Sachs, en su último pronóstico, indica que el oro podría alcanzar los 4.000 dólares por onza a mediados de 2026 si las compras de ETFs continúan al ritmo actual.

Las compras de los bancos centrales también continúan, aunque a un ritmo ligeramente menor que en años anteriores. Si bien las probabilidades de alcanzar una demanda anual de 1.000 toneladas siguen siendo bastante altas, el último informe del Consejo Mundial del Oro sugiere una alta probabilidad de que la demanda supere ligeramente las 800 toneladas.

Un evento clave para el mercado del oro será la próxima decisión de la Reserva Federal, prevista para el 17 de septiembre. Actualmente, las crecientes expectativas de recortes de tipos de interés están impulsando los precios del oro.

El oro ha subido debido al creciente conflicto entre el presidente Trump y la Reserva Federal, que condujo al anuncio de la decisión de despedir a la gobernadora Lisa Cook. Actualmente, el caso está en los tribunales, y Cook continúa en su puesto hasta que el tribunal emita una decisión.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU., indica que la Reserva Federal debe mantener su independencia, pero también afirmó que el banco central ha cometido muchos errores recientemente. En su opinión, Trump tenía derecho a despedir a Cook.

El oro está alcanzando máximos históricos, pero en los contratos de futuros, hasta el martes pasado, las posiciones largas entre los inversores no comerciales eran limitadas, lo que indica una toma de beneficios. En cuanto a las posiciones netas, no podemos hablar de sobrevaloración ni de infravaloración.

Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB.

Precio del oro

Actualmente se está llevando a cabo una racha de seis días consecutivos de subidas, aunque se observó un claro retroceso tras alcanzar máximos históricos esta mañana. Tendencias tan prolongadas son muy poco frecuentes en la historia del oro.

Fuente : Plataforma de XTB