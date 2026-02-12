Resumen diario: La plata se desploma 9%: índices y metales preciosos bajo presión

Conclusiones clave La fortaleza reciente de los datos económicos en EE.UU. frenó la caída del dólar y desató una ola de ventas en mercados clave: la plata se hunde 9%, el oro retrocede casi 3% y los futuros del Nasdaq 100 y S&P 500 profundizan pérdidas.

Una serie de datos económicos relativamente sólidos en EE.UU. ha ayudado a frenar la caída del dólar, mientras que los índices bursátiles y los metales preciosos estadounidenses están a la baja. La plata ha caído hasta un 9%, alcanzando los 76 dólares por onza, mientras que el oro ha bajado casi un 3%, situándose en torno a los 4.950 dólares por onza.

Los futuros del Nasdaq 100 han bajado casi un 1,5% , mientras que los futuros del S&P 500 han bajado más del 1% . El sector tecnológico se ve lastrado por Apple, que cae más del 5% debido a la decepción generada por su última actualización de inteligencia artificial para Siri. Los datos de Counterpoint Research también apuntan a una menor demanda de teléfonos móviles en China; si bien Apple se ha mantenido mejor que algunas marcas chinas en ese mercado, las perspectivas siguen siendo inciertas.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. de hoy se situaron en 227.000, frente a las 223.000 esperadas, y las solicitudes continuas subieron ligeramente. Las ventas de viviendas también decepcionaron, cayendo más de un 8% frente al 4% esperado, aunque la caída sigue a un fuerte aumento en el mes anterior.

Los futuros del cacao se desplomaron un 4% hoy, alcanzando su nivel más bajo desde septiembre de 2023, cerca de los 3700 dólares por tonelada , en medio del aumento de la oferta procedente de África Occidental y la caída de las cifras de Costa de Marfil. Las cifras muestran que, al 8 de febrero, las llegadas/envíos acumulados a puerto desde el inicio de la temporada de cosecha 2025/26 el 1 de octubre han caído un 4,5% interanual, hasta los 1,263 millones de toneladas.

hoy, alcanzando su nivel más bajo desde septiembre de 2023, , en medio del aumento de la oferta procedente de África Occidental y la caída de las cifras de Costa de Marfil. Las cifras muestran que, al 8 de febrero, las llegadas/envíos acumulados a puerto desde el inicio de la temporada de cosecha 2025/26 Variación en los inventarios de gas natural de EE.UU. según el informe de la EIA (en miles de millones de pies cúbicos – bcf): -249 bcf (Pronóstico: -258 bcf, Anterior: -360 bcf). El gas natural bajó ligeramente hoy, pero los futuros del petróleo Brent cayeron casi un 3%. Trump y Netanyahu señalaron que el acuerdo entre Irán y EE.UU. aún es posible.

