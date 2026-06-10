La plata no remonta. ¿Cuáles son las causas?

Después de una fuerte venta de aproximadamente un 5% durante la sesión de ayer y el retroceso el viernes pasado tras los datos de NFP, la plata continúa su descenso. Tras el descenso de hoy, la plata podría estar preparándose para probar la media móvil de 250 sesiones, que se encuentra justo por encima del nivel de 60$. Cabe mencionar que la media móvil de 250 sesiones se probó por última vez en marzo de 2025. El oro también ha estado descendiendo en los últimos días, cotizando por debajo de los 4.200$.

Precio de la plata

Fundamentos clave del mercado

Déficit estructural a seis años: El mercado de la plata continúa sufriendo escasez de metal físico. Según análisis de HSBC, el déficit del mercado global se reducirá gradualmente: de 143 millones de onzas en 2025 a 73 millones en 2026 y 25 millones en 2027. A pesar de esta disminución en la dinámica del déficit, el mercado sigue infravalorado. Sin embargo, en caso de un colapso económico, una menor demanda en el sector fotovoltaico y una retirada total de los ETF, existe la posibilidad de que se produzca incluso un ligero exceso de oferta. El rango de 50 a 60 dólares parece atractivo, considerando que la plata sigue siendo un metal estratégico.

Demanda de las "tecnologías verdes": La industria genera una base de suministro clave. La plata es esencial en la producción de paneles fotovoltaicos (FV), electrónica de última generación, tecnología 5G y el sector de los vehículos eléctricos (VE). A pesar de los intentos por reducir la cantidad de plata en las células fotovoltaicas, la alta demanda del sector tecnológico (estimada en más de 610-640 millones de onzas anuales) estabiliza considerablemente el precio mínimo. Cabe destacar, sin embargo, que el elevado precio de la plata impulsará la búsqueda de alternativas como el plateado del cobre, lo que reduce significativamente los costes de fabricación de paneles fotovoltaicos.

Rigidez de la oferta del mercado: Aumentar la extracción de plata es tecnológicamente complejo, ya que la mayor parte de este metal precioso se produce como subproducto de la minería de cobre, zinc y plomo. Se prevé que la producción minera en 2026 se mantenga estable (aproximadamente 844-848 millones de onzas) y que aumente solo en 2027 (hasta aproximadamente 868 millones de onzas), lo que impide una respuesta rápida ante los altos precios.

Relación oro/plata: Esta relación se sitúa actualmente en 65, un nivel relativamente bajo en comparación con los últimos años, pero aún superior a los promedios históricos. Por lo tanto, ya no se puede afirmar que la plata sea extremadamente barata en comparación con el oro, aunque se observó una caída hasta el rango de los 40 durante el mercado alcista de metales preciosos.

Macroeconomía y geopolítica: Los analistas coinciden en que, entre 2026 y 2027, las acciones de la Reserva Federal de EE. UU. (magnitud de los recortes de tipos de interés), el comportamiento del dólar impulsado por la nueva política comercial estadounidense y la elevada demanda institucional y minorista en los mercados asiáticos (principalmente en India y China) serán de fundamental importancia para la valoración.

Fuente: Silver Institute

Se prevé que el déficit en los mercados disminuya significativamente, pero incluso existe la posibilidad de que aparezca un exceso de oferta, con nuevas ventas masivas de ETF y una reducción de la demanda fotovoltaica, que se espera que caiga casi un 20% interanual.

Previsiones de precios

J.P. Morgan: Pronostica que el precio promedio de la plata en 2026 será de $81 por onza, alcanzando un máximo trimestral en el cuarto trimestre con un promedio de $85. Para 2027, el banco espera una tendencia estable y un precio promedio de $85. Sin embargo, los analistas advierten sobre una mayor volatilidad y la posibilidad de correcciones más profundas (incluso hasta el rango de $50-60) si el ritmo económico se desacelera. Si los pronósticos de JP Morgan se cumplen, los precios actuales comienzan a parecer atractivos.

Bank of America (BofA): Presenta algunos de los pronósticos más agresivos y alcistas. En su escenario base, asume una rápida recuperación por encima de los $100. En el escenario más optimista (el llamado escenario alcista), los analistas indican un potencial de crecimiento hasta los 135 dólares, y ante una escasez extrema de lingotes físicos, prevén una subida incluso hasta los 309 dólares antes de finales de 2026.

Citigroup (Citi): Mantiene una actitud muy optimista respecto al metal, señalando el rango de 110 a 150 dólares como un objetivo de precio realista a medio plazo.

Commerzbank: Prevé que la plata cierre 2026 en 90 dólares. En 2027, pronostica una mayor apreciación, fijando un objetivo de 95 dólares para finales de ese año.

HSBC: Ha elevado sus previsiones, pero sigue siendo el más conservador entre los grandes actores. Espera que el precio medio en 2026 sea de 75 dólares (con un cierre de año en torno a los 70 dólares), mientras que en 2027 caerá a una media de 68 dólares (con un precio objetivo de 65 dólares a finales de año). Los expertos del banco creen que la disminución del déficit de oferta moderará el optimismo de los inversores en la segunda mitad del período.

LBMA: El consenso anual de los analistas afiliados a la LBMA sitúa el promedio para 2026 en torno a los 79,57 dólares. Sin embargo, la discrepancia entre las opiniones es enorme: las previsiones más pesimistas rondan los 42 dólares, mientras que los optimistas más extremos pronostican niveles superiores a los 165 dólares.