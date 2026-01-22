La plata repuntó con bastante rapidez hoy, volviendo a la zona de los 94 dólares tras la caída de ayer en Wall Street, impulsada por la disminución de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa. La fortaleza del dólar estadounidense lastró a los metales preciosos. Como resultado, no solo la plata, sino también el oro y el platino se vieron sometidos a presión de venta.

¿Qué ocurre con la plata?

Por un momento, la plata cotizó cerca de los 90 dólares, pero la caída fue breve y el metal pronto encontró soporte para volver a subir hacia los 94 dólares por onza. Posteriormente, ese repunte perdió impulso y el precio ha vuelto a caer por debajo de un nivel de soporte clave: la media móvil de 50 períodos en el gráfico horario (línea naranja).

Aun así, desde diciembre, la plata ha caído por debajo de esa media ocho veces (incluyendo el movimiento de ayer), y en casi todos los casos el metal reanudó rápidamente su tendencia alcista. De igual forma, la EMA200 (línea roja) ha actuado como el principal soporte del impulso. Si ese soporte se mantiene de nuevo, la zona de los 90 dólares debería seguir siendo el nivel clave para los precios a corto plazo. Una ruptura por debajo de aproximadamente 88 dólares por onza indicaría una presión bajista más persistente y la primera corrección más profunda desde fines de diciembre de 2025. Si el dólar continúa fortaleciéndose y regresa el optimismo en Wall Street, los metales preciosos podrían enfrentar nuevos vientos en contra y una rotación del interés especulativo hacia otros activos.

Cotización de la plata

Fuente: xStation5

La plata ya ha experimentado dos correcciones desde el otoño de 2025, y en ambas ocasiones el retroceso alcanzó cerca del 20 %. En el contexto actual, esto implicaría un movimiento hacia los 75 dólares por onza, de vuelta a la zona de consolidación a partir de diciembre.