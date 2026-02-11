La plata sube más de un 3% hoy y supera los 83 dólares por onza. Los fundamentales de largo plazo siguen siendo constructivos y el dólar estadounidense podría entrar en un periodo más complicado. Ayer, Donald Trump afirmó que EE. UU. debería mantener los tipos de interés más bajos del mundo y aseguró que el dólar ha sido “manipulado” durante años, manteniéndolo artificialmente fuerte.

Varios factores de apoyo siguen activos:

Inventarios ajustados de plata en Londres

Tensiones geopolíticas (Trump amenazó con desplegar un segundo portaaviones cerca de Irán)

Especulación renovada sobre recortes agresivos de tipos en EE. UU.

La demanda de la plata aumenta

La demanda de metal físico está aumentando pese a las expectativas de desaceleración en el consumo industrial y de joyería. El Silver Institute prevé que la inversión en plata física aumente un 20%, hasta un máximo de tres años cercano a 227 millones de onzas, tras tres años consecutivos de caídas.

La demanda industrial se espera que caiga un 2%, hasta unos 650 millones de onzas, el nivel más bajo en cuatro años.

El mayor lastre proviene del sector solar (fotovoltaico) , donde los fabricantes están sustituyendo componentes basados en plata por alternativas más baratas. Aun así, la electrificación global debería sostener la demanda industrial hacia finales de la década, con centros de datos y automoción compensando parte de la debilidad del PV.

, donde los fabricantes están sustituyendo componentes basados en plata por alternativas más baratas. Aun así, la electrificación global debería sostener la demanda industrial hacia finales de la década, con compensando parte de la debilidad del PV. En joyería, la demanda de la plata caerá casi un 10% interanual , hasta su nivel más bajo en seis años. La caída estará liderada por India , aunque podría amortiguarse parcialmente por China , donde crece el interés por joyería de plata chapada en oro.

, hasta su nivel más bajo en seis años. La caída estará liderada por , aunque podría amortiguarse parcialmente por , donde crece el interés por joyería de plata chapada en oro. De cara a 2026, se espera que la demanda total supere a la oferta, incluso con una producción récord de 1,05 mil millones de onzas (+1,5% interanual). El déficit previsto ronda los 67 millones de onzas.

En un informe dedicado, el grupo Heraeus destacó que la volatilidad elevada en metales probablemente persistirá debido a la especulación creciente tanto en Occidente como en China. También señalaron que los ETFs han absorbido buena parte de la presión vendedora, lo que sugiere que el apetito minorista por comprar plata sigue firme. La demanda de inversión en oro también está aumentando: el oro ha subido más del 500% en la última década, mientras que el índice del dólar está cerca de mínimos de 11 años.

El precio de la plata en temporalidad diaria

La plata está probando la media móvil exponencial de 50 sesiones, que suele actuar como frontera simbólica entre momentum bajista y alcista. Una ruptura sostenida por encima de 92 USD/oz podría abrir la puerta hacia 100 USD/oz, en línea con una figura de hombro-cabeza-hombro invertido. Por el lado bajista, una caída por debajo de 80 USD/oz sugeriría que los vendedores siguen en control y podrían limitar nuevos intentos alcistas.