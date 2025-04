La UE impone aranceles de 21.000 millones a EE. UU

La Unión Europea aprobó aranceles de represalia sobre 21 000 millones de euros (23 200 millones de dólares) de productos estadounidenses en respuesta a los recientes aranceles del 25 % impuestos por el presidente Donald Trump a las exportaciones europeas de acero y aluminio. Las contramedidas, respaldadas el miércoles por la mayoría de los Estados miembros de la UE, entrarán en vigor a mediados de abril.

Exportaciones de acero a EE. UU. por país. Fuente: Bloomberg L.P. Los productos afectados incluyen soja de Luisiana (estado natal del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson), además de diamantes, productos agrícolas, aves de corral y motocicletas. La mayoría de los artículos se enfrentarán a aranceles del 25%, cuya implementación se realizará en tres fases entre abril y diciembre. Esta medida intensifica la creciente disputa comercial transatlántica, ya que Estados Unidos ha impuesto un arancel universal del 20% a casi todas las exportaciones europeas y un arancel separado del 25% a automóviles. Trump ha indicado planes para imponer aranceles adicionales a la madera, los chips semiconductores y los productos farmacéuticos. El jefe de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, ha mantenido contactos con sus homólogos estadounidenses, aunque las conversaciones han avanzado poco. La Comisión Europea declaró que las contramedidas "pueden suspenderse en cualquier momento si Estados Unidos acepta un resultado negociado justo y equilibrado". La Comisión también está preparando respuestas adicionales a los aranceles recíprocos que entraron en vigor el miércoles, y planea anunciarlas la próxima semana. La disputa amenaza con reducir significativamente el crecimiento económico de la eurozona previsto para este año y el próximo.

