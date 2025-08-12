La UFC cambia de manos: Paramount se hace con los derechos

La UFC, la mayor organización de artes marciales mixtas del mundo, cambia de manos en un acuerdo que redefine el negocio del deporte en streaming. Paramount Global ha adquirido los derechos de transmisión en EE. UU. por 7.700 millones de dólares durante siete años, a partir de 2026, desbancando a ESPN (Disney) como socio principal.

El nuevo acuerdo supone un cambio radical en el modelo de negocio de la organización de artes marciales mixtas más influyente del mundo. Paramount emitirá todos los eventos numerados y las veladas conocidas como Fight Nights a través de su plataforma de streaming Paramount+, con algunos combates destacados en abierto por CBS. Esta estrategia elimina el tradicional sistema de pago por evento (PPV), que ha sido durante décadas el pilar económico de la UFC, y lo sustituye por un modelo de suscripción que busca ampliar la base de espectadores y fidelizar audiencias.

La cifra anual del contrato de unos 1.100 millones de dólares por temporada representa un salto significativo respecto al acuerdo actual con ESPN, que rondaba los 550 millones. Este incremento no solo refleja el crecimiento sostenido de la UFC como producto global, sino también el apetito de las plataformas de streaming por contenido deportivo en vivo, considerado uno de los últimos bastiones de la televisión lineal.

Desde el punto de vista empresarial, el acuerdo tiene implicaciones profundas. Paramount se posiciona como un competidor directo frente a gigantes como Netflix, Amazon y Disney en la batalla por los derechos deportivos, consolidando el deporte como un motor clave de retención de suscriptores. Además, la UFC mantendrá el control sobre la producción de sus eventos, lo que garantiza la continuidad en la calidad y el estilo visual que ha caracterizado a la marca, pero también implica una inversión constante en tecnología audiovisual y logística.

El contrato incluye una cláusula que otorga a Paramount una ventana exclusiva para negociar los derechos internacionales país por país, lo que podría impactar directamente en empresas locales de medios, distribución y patrocinio. Para empresas del sector audiovisual, tecnológico y publicitario, el acuerdo abre nuevas oportunidades de asociación, patrocinio y expansión global en torno a uno de los productos deportivos más rentables y con mayor proyección internacional.

Este acuerdo no sólo redefine el futuro de la UFC, sino que también sirve como termómetro del cambio estructural que vive la industria del entretenimiento deportivo. La transición del PPV al modelo de suscripción, la integración de contenidos en plataformas digitales y la búsqueda de audiencias globales son señales claras de que el deporte, como producto, está entrando en una nueva era.