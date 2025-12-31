Las bolsas afrontan el último día del año

Los mercados globales se mueven en rangos estrechos con baja liquidez durante el período de vacaciones. No se espera que la participación plena del mercado se recupere hasta alrededor del 5 de enero.

Datos clave del día

El PMI manufacturero oficial de China subió a 50,1 (frente al 49,2 anterior y al 49,2 previsto), rompiendo una racha de ocho meses de contracción y superando el umbral de expansión de 50 puntos. Esta mejora se produjo a pesar de que las subidas de las fábricas registraron su mayor caída interanual en más de un año, lo que subraya que la recuperación sigue siendo tímida y frágil. Por su parte, el PMI no manufacturero subió a 50,2 (desde 49,5), revirtiendo la contracción de noviembre en los servicios y la construcción. El PMI compuesto mejoró a 50,7 (desde 49,7), lo que indica un repunte generalizado, aunque aún modesto, de la actividad de cara a fin de año.

El South China Morning Post informó que ByteDance planea invertir alrededor de 14.000 millones de dólares en chips Nvidia en 2026, lo que refleja la creciente demanda de potencia informática y refuerza la idea de una sólida inversión en infraestructura de IA a pesar de la incertidumbre macroeconómica general. Por otro lado, los índices regionales cotizan mayoritariamente a la baja. Los mercados chinos han bajado entre un 0,90% y un 1,00%, el Nikkei de Japón ha bajado un 0,33%.

Además, China está ampliando su programa de subsidios al consumo, pero la magnitud del apoyo sigue siendo limitada. En una primera fase, China asignará 62.500 millones de yenes (unos 11.500 millones de dólares estadounidenses) procedentes de la emisión de bonos especiales a largo plazo para ampliar su programa de subsidios de intercambio, y en 2026 ampliará el programa para incluir dispositivos digitales e inteligentes (un reembolso del 15%, con un límite de 500 yenes por producto).

Otros mercados

Los metales preciosos están experimentando una nueva ola de ventas tras el repunte de ayer. El oro ha bajado un 0,60%, hasta los 4.300 dólares por onza, la plata un 6,30%, hasta los 71,40 dólares, el paladio un 6,40% y el platino un 10,50%. El mercado espera que la OPEP+ confirme su decisión de pausar los aumentos de oferta en la reunión del 4 de enero. En el mercado petrolero están surgiendo señales de sobreoferta y una desaceleración del crecimiento de la demanda, mientras que la AIE advierte actualmente de un posible nivel récord de sobreoferta en 2026.

Las actas de la reunión de la FED describen la decisión de recortar los tipos de interés como "muy equilibrada". La mayoría de los miembros apoyaron la reducción del rango objetivo al 3,50-3,75%. Sin embargo, dos abogaron por mantener los tipos sin cambios, mientras que Miran abogó por un recorte de 50 puntos básicos. Los responsables de la política monetaria destacaron los riesgos relacionados con el debilitamiento del mercado laboral.

Bitcoin ha subido ligeramente, alcanzando los 88.400 dólares, mientras que Ethereum también ha subido hasta los 2.970 dólares. El mercado de criptomonedas se mantiene en un rango de consolidación estrecho, prácticamente sin cambios desde hace aproximadamente un mes.