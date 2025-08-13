Las acciones de Laboratorios Rovi registran una subida superior al 2% en la sesión de hoy, impulsadas por el buen tono general del mercado y la confianza renovada en el sector farmacéutico. Aunque la compañía presentó sus resultados trimestrales hace semanas, los inversores parecen seguir apostando por su solidez operativa y perspectivas de crecimiento.
El Ibex 35, principal índice bursátil español, ha comenzado la jornada con un avance del 0,75%, llegando a rozar los 15.000 puntos. Este contexto alcista ha favorecido a valores como Rovi, que se benefician del apetito por activos defensivos en un entorno de inflación moderada.
El IPC español subió cuatro décimas en julio, situándose en el 2,7%, lo que refuerza las expectativas de estabilidad económica y podría estar influyendo en las decisiones de inversión. En este escenario, Rovi destaca por su perfil sólido: en el primer trimestre del año, la farmacéutica registró un beneficio neto de 18,1 millones de euros, un 21% más que en el mismo periodo de 2024, y un Ebitda de 30,3 millones, con un crecimiento del 17%.
Las ventas de especialidades farmacéuticas, motor clave del negocio, crecieron un 18% hasta alcanzar los 119,1 millones de euros, lo que refuerza la percepción de que Rovi mantiene un ritmo saludable de expansión.
Con el mercado en modo optimista y los fundamentales de la compañía respaldando su desempeño, Rovi se posiciona como uno de los valores destacados de la jornada.
