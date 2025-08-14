Las acciones de Amazon suben mas de un 2%

Las acciones de Amazon han arrancado la sesión con fuerza, registrando una subida superior al 2 %, en una jornada marcada por la publicación de los datos de inflación mayorista en Estados Unidos y cotizando en torno a los 230 dólares por acción. El movimiento alcista responde a una combinación de factores técnicos y macroeconómicos que han reforzado la confianza del mercado en los valores de gran capitalización, especialmente en los ligados al consumo y la infraestructura digital.
Aunque en principio una inflación más alta podría frenar los recortes de tipos por parte de la Reserva Federal, los inversores han interpretado los datos de IPP como señal de fortaleza económica, especialmente en sectores donde Amazon tiene una exposición directa: comercio electrónico, servicios logísticos y computación en la nube.
La reacción positiva del mercado se ha visto amplificada por el buen tono general de los índices bursátiles. El Nasdaq 100 y el S&P 500 cotizan en máximos históricos, y Amazon, como uno de los valores más ampliamente poseídos por fondos institucionales, se beneficia de ese flujo comprador. La acción ha llegado a los 235$, consolidando su recuperación tras una corrección técnica en julio.
Además, la mejora en los márgenes operativos reportada en su último trimestre, junto con la estabilidad en AWS y el crecimiento de su división publicitaria, refuerzan la narrativa de que Amazon está bien posicionada para capitalizar un entorno de consumo resiliente y digitalización acelerada.
En resumen, la subida de Amazon hoy no es solo técnica: es una respuesta directa a la lectura optimista del mercado sobre la salud económica de EE. UU. y la capacidad de las grandes tecnológicas para seguir liderando en un entorno de inflación controlada pero activa. Si el impulso se mantiene, Amazon podría cerrar la semana marcando nuevos máximos anuales.
