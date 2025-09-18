Las acciones de American Express en máximos históricos

Las acciones de American Express logran máximos históricos y continúan con una senda alcista que genera optimismo entre los inversores. La compañía está llevando a cabo nuevas estrategias que podrían derivar en una mejora de sus ingresos y márgenes.

American Express apuesta por el sector premium

En un movimiento estratégico orientado a reforzar su posición en el segmento premium del mercado de tarjetas de crédito, American Express ha anunciado una renovación amplia de sus tarjetas Platinum de usuario y comercial. A partir hoy 18 de septiembre de 2025, la tarifa anual se incrementa de 695 a 895 dólares, tanto para consumidores como para empresas, con nuevos beneficios que, según la empresa, elevan el valor anual de los servicios ofrecidos por encima de los 3.500 dólares.

El paquete de mejoras incluye un crédito de 600 dólares al año para reservas en hoteles de los programas Fine Hotels + Resorts y The Hotel Collection, un nuevo crédito de 400 dólares para comidas en restaurantes asociados con Resy, una plataforma específica para la gestión y reserva de restaurantes, mayores facilidades y más valor en entretenimiento digital, compras en Lululemon, membresías como Uber One, y nuevos beneficios para quienes utilizan la tarjeta con fines comerciales, como créditos con Dell y Adobe.

Desde el punto de vista financiero, el incremento de la cuota anual supone un refuerzo inmediato de los ingresos recurrentes por comisiones, lo que podría mejorar los márgenes de rentabilidad y generar un flujo de caja más sólido en los próximos ejercicios. Sin embargo, el éxito de la estrategia dependerá de la capacidad de la compañía para retener a los clientes actuales y atraer a nuevos usuarios que perciban que los beneficios compensan la subida del precio. Esta medida se alinea con su hoja de ruta de priorizar clientes de alto poder adquisitivo y reforzar su posicionamiento en el segmento premium global. No obstante, la presión competitiva en este segmento obliga a todas las entidades a encontrar un delicado equilibrio entre elevar la cuota anual y ofrecer beneficios lo suficientemente atractivos como para fidelizar a un cliente que se ha vuelto cada vez más exigente.

Por ahora, el mercado ha reaccionado positivamente y las acciones de American Express avanzan un 4% en el premercado. En el acumulado del año, no obstante, firman una subida del 12,6%.

