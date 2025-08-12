Las acciones de BigBear.ai caen tras unos resultados que no convencen

Las acciones de BigBear.ai Holdings Inc. (BBAI) cerraron la jornada del lunes con una caída del 0,7%, que se amplió hasta el 2,1% tras el cierre de mercado, después de la publicación de unos resultados trimestrales que no cumplieron las expectativas de los analistas. La compañía, especializada en soluciones de inteligencia artificial para sectores estratégicos como defensa, sanidad e infraestructuras, presentó cifras que generaron dudas sobre su capacidad de ejecución en el corto plazo.

Resultados del segundo trimestre de 2025

Ingresos: 32,5 millones de dólares, frente a los 41,2 millones esperados.

Beneficio por acción (BPA): -0,71 USD, muy por debajo de los -0,06 USD previstos.

Pérdida neta: 228,6 millones USD, impulsada por ajustes contables no monetarios.

EBITDA ajustado: La compañía ha retirado su guía, lo que añade incertidumbre.

A pesar de estos resultados negativos, BigBear.ai mantiene una posición de liquidez sólida, con 391 millones de dólares en caja, lo que le da margen para seguir invirtiendo en crecimiento y desarrollo tecnológico.

¿Qué está pasando con BigBear?

La empresa ha estado en el radar de muchos inversores minoristas desde su explosiva subida en 2023, impulsada por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial. Sin embargo, los últimos trimestres han mostrado una ejecución irregular, con problemas para convertir su potencial tecnológico en resultados financieros sostenibles.

El CEO, Mandy Long, ha reiterado el compromiso de la compañía con sus clientes gubernamentales y comerciales, destacando avances en contratos estratégicos y mejoras operativas. No obstante, el mercado parece haber reaccionado con escepticismo, penalizando la falta de visibilidad sobre la rentabilidad futura.

Evolución en Bolsa

BigBear.ai cotiza actualmente en torno a los 1,45 USD por acción, muy lejos de los máximos alcanzados durante el boom de la IA. La acción acumula una caída superior al 30% en lo que va de año, aunque algunos analistas siguen viendo valor en su tecnología y en su cartera de clientes institucionales.

¿Oportunidad o valor trampa?

La caída de BigBear.ai podría abrir la puerta a inversores con perfil más especulativo, que apuesten por una recuperación a medio plazo. Su posición de caja, su enfoque en sectores críticos y el potencial de la IA siguen siendo argumentos sólidos. Pero la falta de rentabilidad y la retirada de la guía de EBITDA ajustado son señales que no deben ignorarse.