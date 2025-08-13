Las acciones de CoreWeave se desploman

Las acciones de CoreWeave caen un 13% en la apertura de mercado tras unas perspectivas de beneficios decepcionantes, lo que refleja las presiones sobre los márgenes derivadas de una rápida expansión de los centros de datos de IA.

¿A qué se dedica Core Weave?

CoreWeave, con sede en Livingston, Nueva Jersey, ha dado un vuelco en los últimos años a su negocio. Empezaron minando criptomonedas, pero vieron que el futuro estaba en la IA y se decantaron por ello.

Podríamos decir que es como un “Netflix” de supercomputadoras con tarjetas gráficas muy potentes (GPUs), pero en vez de películas, alquila esa potencia, ya que tiene sus propios centro de datos, que están llenos de GPUs de alta gama para que empresas puedan entrenar y usar la inteligencia artificial. No es que compren potencia de otros — ellos mismos tienen la infraestructura física y la alquilan por internet a quien la necesite y quiere usarla.

Es decir, tienen miles y miles de GPUs en centros de datos. Las empresas se conectan por internet y las usan solo el tiempo que necesitan.

Resultados de Core Weave

Los ingresos se triplicaron respecto al año anterior. Sin embargo, el crecimiento de los ingresos sigue limitado por la capacidad, ya que la demanda supera la oferta. Lo que más ha decepcionado al mercado es que los ingresos del tercer trimestre serán de entre 160 y 190 millones de dólares, según anunció la compañía el martes, lo que decepcionó a los inversores que buscaban justificar el movimiento de sus acciones que se ha multiplicado por cuatro desde su debut en marzo.

El problema que está teniendo es que para crecer todo lo posible y hacerse un hueco en un nicho de mercado que ofrece una oportunidad histórica de crecimiento, la empresa está teniendo que endeudarse demasiado, y en estos momentos los tipos de interés se colocan en niveles altos si tenemos en cuenta la historia reciente.

CoreWeave ha proyectado un gasto de capital de entre 20 y 23 mil millones de dólares este año, con una "porción significativa" prevista para el cuarto trimestre. Esto significa que CoreWeave probablemente necesitará endeudarse más. Se estima que necesitará aumentar su deuda en unos 10.000 millones de dólares este año para respaldar sus planes de expansión del centro de datos y los gastos por intereses superan actualmente sus ingresos operativos.

Por el lado positivo, los nuevos contratos con empresas como OpenAI le están permitiendo reducir su dependencia de Microsoft, su principal cliente, que representó más del 60% de las ventas en 2024. Si bien es probable que el crecimiento de nuevos pedidos se mantenga sólido a corto plazo, la inversión en capital también podría aumentar, lo que reduciría el flujo de caja. Una posible desaceleración del gasto en formación de IA a medio plazo y una caída constante de los precios de alquiler de GPU son riesgos clave

Las acciones de la compañía debutaron en el Nasdaq al final del primer trimestre,empezando a cotizar a 40 dólares. Al cierre del martes, la acción cotizaba a 148,75 dólares, con una capitalización bursátil de más de 72.000 millones de dólares, habiendo multiplicado por cuatro su cotización.