Sensibilidad estacional y residencial, pero con apoyo macro favorable: el negocio residencial (70% de las ventas) sigue siendo clave y sensible al ciclo económico, aunque una eventual bajada de tipos por parte de la FED y la mejora del entorno comercial podrían impulsar la demanda en 2026.

Eficiencia operativa y balance saneado: la compañía sigue reduciendo deuda y manteniendo márgenes estables pese al entorno inflacionario. Los ahorros acumulados y el control de costes refuerzan la rentabilidad y la confianza en alcanzar el guidance anual.

Sólido crecimiento y mejora de márgenes: Fluidra supera expectativas con ventas de 1.724 M€ (+5%) , EBITDA de 411 M€ (+6%) y un beneficio neto de 163 M€ (+33%) , apoyado en una fuerte demanda en todas las regiones —especialmente en EE. UU.

Las acciones de Fluidra se disparan en la sesión de hoy, después de haber presentado sus resultados correspondientes al tercer trimestre del año. ¿Cuáles han sido los puntos claves?

Cifras clave de los resultados de Fluidra del 3T2025

Ventas: 1.724 millones de euros, +5% interanual

EBITDA: 411 millones de euros, +6% interanual

Beneficio neto: 163 millones de euros, +33% interanual

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Fluidra

Fluidra presenta un trimestre sólido con crecimiento en todas las regiones y mejora de la rentabilidad, pese a un entorno con divisa desfavorable debido a la caída del dólar y aranceles crecientes. El programa de simplificación sigue aportando ahorros, y la deuda continúa reduciéndose. Además, la compañía reitera su guidance anual y se muestra confiada en cerrar 2025 en línea con los objetivos.

Estados Unidos es la geografía que más crece impulsado por la demanda residencial y comercial, que sigue siendo el segmento que mayo impulso está generando en sus resultados. El crecimiento tanto de volumen como de precio, refleja resiliencia de la demanda, y la compañía sigue ganando cuota frente a competidores.

Aun así, la parte residencial sigue siendo la más relevante para Fluidra, representando el 70% de las ventas totales. Este segmento es especialmente sensible a la confianza del consumidor, los tipos de interés y la economía, por lo que las decisiones de la FED en los próximos meses recortando tipos y anunciando el fin del QT, sumado a los acuerdos comerciales podrían favorecer su demanda.

Uno de los puntos más destacados de los resultados son los ahorros acumulados. Los aranceles y el efecto dólar negativo han sido compensados con subidas de precio y eficiencia operativa.

El apalancamiento sigue mejorando, situándose en niveles cómodos. Sin embargo, el flujo de caja operativo es débil en el trimestre por la estacionalidad y la expansión del capital circulante, por la naturaleza estacional del negocio, dado que acumulan inventario en primavera o verano para satisfacer la demanda del pico de temporada.

Las acciones de Fluidra se anotan una subida de más del 3% en la jornada de hoy. En el acumulado del año, no obstante, cotizan con una ligera caída del 0,25%.