Hoy se publica el informe de la balanza comercial en EE. UU.

Las publicaciones clave del día son el informe retrasado de la balanza comercial estadounidense de septiembre y los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo. Además, también conoceremos las decisiones sobre los tipos de interés de Suiza y Turquía. Calendario económico del día 10:50 - Reino Unido - Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey 14:30 - Estados Unidos - Datos de empleo Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: Pronóstico: 220.000. Anterior: 191.000.

Promedio de solicitudes de subsidio por desempleo de 4 semanas: Anterior: 214.750.

Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: Pronóstico: 1.950.000. Anterior: 1.939.000. 14:30 - Datos de la balanza comercial del mes de septiembre en Canadá Balanza comercial: Previsión: -4.400 millones. Anterior: -6.320 millones.

Importaciones: Anterior: 66.910 millones.

Exportaciones: Anterior: 60.580 millones. 14:30 - Datos de la balanza comercial del mes de septiembre en EE. UU. Balanza Comercial: Pronóstico: -62.500 millones. Anterior: -59.600 millones.

Exportaciones: Anterior: 280.800 millones.

Importaciones: Anterior: 340.400 millones.

