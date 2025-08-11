lee mas
Invertir implica riesgos.
Invertir implica riesgos.

Las acciones de Grifols caen más de un 2%: ¿Qué está pasando?

11:21 11 de agosto de 2025

Las acciones de Grifols (GRF.ES) registran una caída de más del 2% en la sesión de hoy, pero lejos de ser una señal de debilidad, el descenso responde al descuento del dividendo que la compañía abonará este miércoles, 13 de agosto. Se trata de un movimiento técnico habitual en los mercados, que refleja el ajuste en la cotización tras el cierre del periodo con derecho a percibir la retribución.

Vuelve el dividendo a Grifols tras cuatro años de pausa

La farmacéutica especializada en hemoderivados repartirá un total de 102 millones de euros, en lo que supone su primer dividendo desde 2021. El importe neto será de 0,1215 euros por acción, aplicable tanto a los títulos de clase A (con derecho a voto y cotizados en el Ibex 35) como a los de clase B (negociados en el Mercado Continuo).

Impacto en la cotización

Este lunes, los títulos de Grifols ya cotizan ex-dividendo, es decir, sin derecho a recibir el pago.

 

La caída en bolsa es inferior al importe del dividendo, lo que sugiere que, de no haberse descontado, las acciones estarían mostrando una ligera subida, en contraste con la tónica bajista del Ibex 35 en la jornada.

Evolución en 2025 de las acciones de Grifols

Grifols ha vivido un año de recuperación bursátil, con un repunte acumulado de casi un 40% en lo que va de 2025, impulsado por la mejora de sus márgenes operativos y la estabilización de su deuda tras la reestructuración financiera iniciada en 2023. Las acciones han pasado de cotizar cerca de los 9,30 € en enero a superar los 12,95 € en agosto, lo que supone una revalorización de aproximadamente 39% en lo que va de año.


 

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.

Compartir:
Volver

Noticias de Mercado

12.08.2025
10:31

Las acciones de Berkeley Energía se disparan

Las acciones de Berkeley Energía, especializada en el desarrollo de proyectos de uranio, está registrando hoy una subida del +3%, alcanzando...

 10:22

Sabadell lidera las subidas en el Ibex 35

El Ibex 35 inicia la sesión liderando las subidas de los índices europeos gracias al tirón de los bancos. Ayer por la tarde BBVA comunicó...

 9:49

BBVA sigue adelante con la OPA ¿Mejorará su oferta por Sabadell?

La batalla por el control de Sabadell entra en su fase decisiva. BBVA ha confirmado que mantiene su OPA en pie, pero el mercado se pregunta si realmente...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de Clientes de todo el mundo

Hazte cliente Descarga la app Descarga la app