Las acciones de Grifols caen más de un 2%: ¿Qué está pasando?

Las acciones de Grifols (GRF.ES) registran una caída de más del 2% en la sesión de hoy, pero lejos de ser una señal de debilidad, el descenso responde al descuento del dividendo que la compañía abonará este miércoles, 13 de agosto. Se trata de un movimiento técnico habitual en los mercados, que refleja el ajuste en la cotización tras el cierre del periodo con derecho a percibir la retribución.

Vuelve el dividendo a Grifols tras cuatro años de pausa

La farmacéutica especializada en hemoderivados repartirá un total de 102 millones de euros, en lo que supone su primer dividendo desde 2021. El importe neto será de 0,1215 euros por acción, aplicable tanto a los títulos de clase A (con derecho a voto y cotizados en el Ibex 35) como a los de clase B (negociados en el Mercado Continuo).

Impacto en la cotización

Este lunes, los títulos de Grifols ya cotizan ex-dividendo, es decir, sin derecho a recibir el pago.

La caída en bolsa es inferior al importe del dividendo, lo que sugiere que, de no haberse descontado, las acciones estarían mostrando una ligera subida, en contraste con la tónica bajista del Ibex 35 en la jornada.

Evolución en 2025 de las acciones de Grifols

Grifols ha vivido un año de recuperación bursátil, con un repunte acumulado de casi un 40% en lo que va de 2025, impulsado por la mejora de sus márgenes operativos y la estabilización de su deuda tras la reestructuración financiera iniciada en 2023. Las acciones han pasado de cotizar cerca de los 9,30 € en enero a superar los 12,95 € en agosto, lo que supone una revalorización de aproximadamente 39% en lo que va de año.