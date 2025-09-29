Las acciones de Grifols suben por una nueva comisión

Las acciones de Grifols (GRF.ES) están subiendo un 2% en estos momentos de la sesión y se encuentran en la parte alta del selectivo español. El motivo es el anuncio de la creación de una nueva comisión de Estrategia, con la familia de nuevo como protagonista.

Grifols crea una comisión de Estrategia.

Las acciones de Grifols están repuntando tras esta nueva noticia. La nueva comisión de Estrategia estará formada por los principales accionistas, entre ellos la familia Grifols. De hecho, de los 5 puestos, 2 de ellos lo ocupan personas de la familia y el otro Tomás Dagá, muy cercano a ellos y también relacionado con Scranton. El objetivo de esta comisión es definir la visión a largo plazo de la compañía, con el foco en la estrategia y no tanto en el día a día de Grifols.

Creemos que el movimiento de la acción de Grifols en el día de hoy muestra cierto respaldo a la familia, después de todos los acontecimientos que hemos visto desde el ataque de Gotham. La realidad es que este movimiento parece hecho para dar de nuevo más control a la familia sobre el desempeño de Grifols, ya que tanto Raimon Grifols como Víctor Grifols (los dos miembros de la familia del nuevo comité) a tuvieron cargos ejecutivos dentro de la empresa y fueron desplazados tras los ataques de Gotham.

En definitiva, el gobierno corporativo seguirá siendo uno de los puntos clave de la tesis de inversión de Grifols, por lo que seguimos pensando que los accionistas estarán atentos a cualquier movimiento dentro de la cúpula.

Las acciones de Grifols suben un 30%, impulsadas por la vuelta a la generación de caja.

¿Cómo comprar acciones de Grifols?

