Las acciones de Santander suben alrededor del 0,2% tras presentar unos resultados en línea con las expectativas del consenso y mejora el desempeño en comparación con las cifras presentadas por Bankinter la semana pasada.

Cifras clave de los resultados ordinarios del 3T2025 de Banco Santander

Margen de intereses: 11.100 millones de euros, -1,1% interanual, -0,76% vs expectativas

Comisiones netas: 3.327 millones de euros, +4,3% interanual, +0,19% vs expectativas

Beneficio neto: 3.504 millones de euros, +7,8% interanual, +3,67% vs expectativas

Beneficio por acción (BPA): 0,23€, +12,3% interanual, +3,96% vs expectativas

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España de los resultados de Santander

Cuenta de resultados y balance de Bankinter

Las cifras de Banco Santander han estado en línea con lo esperado y no hemos visto grandes sorpresas. El margen de intereses está resistiendo a la caída de tipos de interés y la caída no ha sido tan fuerte por el incremento de los préstamos a la clientela. En ese sentido, Santander ha reportado un incremento de esta partida del 1,6% intertrimestral, lo que marca distancias con la caída de la cartera crediticia que reportó Bankinter. La entidad se ha visto perjudicada por Reino Unido, donde ha sufrido una caída del -2,8% en el margen de intereses por un descenso del -5,3% en su cartera de préstamos con respecto a septiembre del 2024. En Brasil también ha experimentado un descenso del margen de intereses del -6,7%, con un impacto importante en la cuenta de resultados global, pero en este caso ha conseguido aumentar la cartera crediticia. A nivel global el margen neto de intereses se ha ubicado en el 2,69%, frente al 2,79% del tercer trimestre del 2024, lo que supone una caída moderada por la distribución geográfica de la entidad, que le ha permitido paliar las caídas de tipos de interés en la Eurozona. En cualquier caso, excluyendo Argentina, el margen de intereses se habría mantenido prácticamente plano y el beneficio neto habría crecido un 4%, por lo que podemos hablar de unos buenos resultados. Por su parte, las comisiones han tenido un gran desempeño gracias a una buena evolución en todas sus áreas y en particular en México, Argentina o Reino Unido. Además, los resultados por operaciones financieras han tenido un gran impacto positivo de 103 millones de euros, la segunda mejor línea de ingresos después de las comisiones, que han aportado 138 millones de euros frente al tercer trimestre del 2024.

Por negocios, la banca retail es la que se ha llevado la peor parte de la caída de los tipos, ya que ha experimentado un descenso del margen de interés del -5,5% y una caída del beneficio neto del 1,4% por un deterioro en su cartera crediticia. Esto nos hace pensar que la demanda de crédito dentro de los clientes minoristas no está siendo tan sólida como el mercado pensaba, aunque Santander ha conseguido aislar esta métrica con otras líneas de negocio. Los negocios de banca al consumo digital y pagos han conseguido sorprender ligeramente al mercado, pero algo poco destacable.

Otro punto positivo de los resultados de Santander ha sido la mejora de los gastos de administración, que han tenido un impacto positivo de 81 millones de euros. Además, Santander también se ha beneficiado de una menor dotación por insolvencias y menores impuestos, lo que en total han tenido un impacto positivo de 68 millones de euros.

Conclusión de los resultados de Santander del tercer trimestre del 2025

Cómo conclusión, pensamos que aunque los resultados de Santander han estado en línea con lo esperado, muestran ya como la banca ha pasado el pico de ciclo y se enfrenta a un contexto mucho más estable donde será dependiente de la evolución económica. En nuestra opinión, el atractivo de la banca se concentra únicamente en la remuneración vía dividendos o recompras de acciones, porque las subidas en bolsa ya están muy limitadas e incluso podríamos ver alguna corrección. En cualquier caso, las cotizaciones se sostendrán hasta que la banca sea capaz de mantener su política de remuneración al accionista, que de nuevo dependerá del contexto económico. Por tanto, pensamos que el sector ha perdido ya mucho atractivo a los múltiplos que cotiza actualmente.





Las acciones de Santander suben un 95% en este 2025 y los movimientos de hoy pueden mostrar cierta decepción del mercado.

Fuente: Plataforma de XTB

