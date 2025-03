Las acciones de InPost se desploman un 6%

En la bolsa holandesa, las acciones de InPost (INPST.NL) han caído casi un 6% tras la publicación de los resultados del gigante polaco del comercio electrónico, Allegro. Si bien los resultados apuntan a perspectivas positivas de crecimiento para 2025, también plantean dudas sobre la colaboración a largo plazo entre Allegro e InPost, en particular respecto a los términos de su futura alianza. Se prevé que las previsiones de crecimiento del Volumen Bruto de Mercancía (VBM) de Allegro se mantengan en torno a los dos dígitos, tras un aumento del 11% en 2024. ¿Seguirán colaborando Allegro e InPost? A pesar del optimismo, la decisión de Allegro de incrementar las inversiones en su propia red de casilleros de paquetería como parte de sus preparativos para un posible nuevo contrato más allá de 2027 ha suscitado inquietudes sobre el futuro posicionamiento de InPost. La pregunta clave sigue siendo si InPost mantendrá su papel dominante como socio de entrega de Allegro, dada la estrategia de Allegro de expandir su red de taquillas internas para obtener mayor flexibilidad una vez que su acuerdo actual con InPost expire a finales de 2027. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los analistas de Barclays analizaron la situación, declarando: «Suponemos que estas medidas de Allegro tienen como objetivo aumentar su flexibilidad estratégica cuando el acuerdo actual con InPost expire a finales de 2027. Sin embargo, seguimos creyendo que es el consumidor quien decide en última instancia la opción de entrega preferida, e InPost sigue siendo la red de mayor densidad y más abierta, esencialmente una ventanilla única para todos los pedidos en línea, no solo para Allegro, que ofrece la mejor calidad». En este escenario, han surgido preocupaciones sobre el período posterior a 2027, en particular respecto a la posibilidad de que Allegro desarrolle una red de taquillas lo suficientemente grande como para reducir la prioridad de InPost en la caja. Sin embargo, los analistas de Barclays enfatizaron que este no es su escenario base, ya que InPost aún posee una participación significativa del mercado. No obstante, cualquier cambio en las preferencias de los consumidores y la posible priorización de Allegro de su propia red de entrega podrían afectar la valoración a largo plazo de InPost, especialmente porque la compañía podría tener que reducir su dependencia de Allegro en el futuro. Cotización de las acciones de Inpost Las acciones de InPost han caído por debajo de la EMA200, lo que indica un posible cambio de tendencia de alcista a bajista. El siguiente nivel de soporte clave se sitúa en torno a los 13,6 € por acción, que también coincide con el retroceso de Fibonacci del 38,2 % de la tendencia alcista de 2022. Fuente: xStation5

