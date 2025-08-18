Las acciones de Intel caen un 2,5% tras negociaciones con el gobierno de EE. UU.

Las acciones de Intel Corporation registran una caída cercana al 2,5% este lunes, en medio de crecientes incertidumbres sobre el futuro estratégico de la compañía y el entorno macroeconómico global.
El gobierno estadounidense está en conversaciones para adquirir una participación directa en Intel, con el objetivo de reforzar la fabricación nacional de semiconductores. Aunque esto podría parecer positivo a largo plazo, el mercado ha reaccionado con cautela ante la posibilidad de intervención estatal.
Según fuentes cercanas a la administración estadounidense, el gobierno de EE. UU. estaría explorando la posibilidad de adquirir una participación directa en Intel, como parte de su estrategia para reforzar la producción nacional de semiconductores. Aunque esta medida podría consolidar el liderazgo tecnológico del país, los inversores han reaccionado con cautela ante el posible impacto en la autonomía operativa de la empresa y sus márgenes de rentabilidad.
A este escenario se suma la postura más conservadora de la Reserva Federal, cuyos funcionarios han sugerido que no sería apropiado realizar un recorte agresivo de tipos de interés en septiembre, a pesar de las presiones del mercado. Esta señal ha enfriado las expectativas de crecimiento en el sector tecnológico, especialmente en compañías como Intel, altamente sensibles a las condiciones de financiación y demanda global.
