Las acciones de Micron suben 10% 🚀

Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD).

El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente desde centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial. Micron publicará sus resultados del cuarto trimestre fiscal el 23 de septiembre. Citi espera resultados en línea con el consenso (~2,62 USD de beneficio por acción sobre 11,2 mil millones de USD en ingresos), pero la guía de la compañía se ubica claramente por encima de las expectativas, impulsada por mayores volúmenes y precios en DRAM y NAND.

La estimación de Citi para el beneficio por acción del año fiscal 2026 es un 26% superior al consenso.

Micron – Panel financiero

Morgan Stanley estima que la demanda de NAND vinculada a la inteligencia artificial podría alcanzar el 34% del mercado global para 2029, ampliando el mercado total direccionable (TAM) en aproximadamente 290.000 millones de USD. Como proveedor líder de NAND, Micron tiene la oportunidad de convertirse en un actor principal en el segmento de SSD empresariales.

El impulso de ingresos de Micron ha sido significativamente más fuerte en los últimos trimestres, aunque en términos absolutos sigue estando muy por debajo de Nvidia. Sin embargo, las proyecciones para 2026 se muestran optimistas para la compañía.

La valuación tampoco parece excesivamente exigente. El P/E adelantado para el próximo año se sitúa en torno a 11, en comparación con el P/E actual, que supera 25.

Micron sube hoy un 10% y acumula ya más de 60% en lo que va del año, un desempeño comparable al de otros pares del sector de semiconductores y claramente superior al de los índices S&P 500 y Nasdaq 100.

Fuente: XTB Research