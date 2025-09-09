Las acciones de Nebius Group NV suben un 50%

El precio de las acciones de Nebius Group NV (NBIS.US) se disparó entre un 48% y un 50% antes de la apertura de Wall Street tras anunciar un acuerdo con Microsoft (MSFT.US) para proporcionar potencia de procesamiento de GPU para inteligencia artificial. El contrato a cinco años, con un valor de al menos 17.400 millones de dólares y una opción de extensión a 19.400 millones, contempla el suministro de recursos desde un nuevo centro de datos en Vineland, Nueva Jersey, a la infraestructura de Microsoft. El acuerdo es crucial para el chip de IA de Microsoft, que enfrenta una escasez de potencia de procesamiento a pesar de las inversiones récord en la expansión de sus propios centros de datos.

El acuerdo es transformador para el modelo de negocio de Nebius, que se encamina a alcanzar los 1.000 millones de dólares en ingresos anuales en 2025 y podría crecer hasta los 3.500-3.900 millones de dólares gracias al contrato. La expansión se financiará mediante una combinación de ingresos del contrato y deuda garantizada por el mismo. Microsoft, cuyo principal objetivo es complementar la potencia de procesamiento necesaria para entrenar y ejecutar modelos de IA, no ha revelado detalles, pero esta colaboración aumenta significativamente la escala y el ritmo de desarrollo del negocio en la nube de Nebius.

Los analistas destacan que el acuerdo confirma la posición de liderazgo de Nebius como actor clave en el segmento de la neocloud, compitiendo incluso con los mayores proveedores de nube pública. También prevén que la compañía adquirirá más clientes importantes en el sector de la IA e implementará un ambicioso plan para expandir su infraestructura en la nube. El contrato con Microsoft representa un punto de inflexión importante para la compañía tras su separación de la rusa Yandex y su transformación en un proveedor europeo de IA en la nube.

Si las acciones de la compañía mantienen su impulso alcista en las operaciones previas a la apertura del mercado, alcanzarán nuevos máximos históricos hoy. Fuente: xStation