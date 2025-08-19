Las acciones de Nike siguen revalorizándose

Las acciones de Nike Inc. (NYSE: NKE) continúan mostrando fortaleza en los mercados, con una subida del 1,5% en la sesión de hoy, consolidando un recorrido positivo que se ha venido gestando desde principios de agosto. El título cotiza en torno a los 78,50 dólares por acción. Recuperación sostenida tras la corrección Tras una breve corrección a principios de mes, en la que Nike retrocedió hasta los 50$, la acción ha recuperado terreno apoyada en varios factores clave: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuerte demanda en lanzamientos recientes , especialmente en las líneas Kobe Protro y Dunk Low.

Mejora en los datos de consumo en EE.UU. y China , con repunte en el gasto en ropa deportiva.

Optimismo macroeconómico, ante expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. Estrategia de producto y marca Nike ha reforzado su posicionamiento con una estrategia centrada en: Ventas directas al consumidor (DTC) , que han mostrado crecimiento en canales digitales.

Colaboraciones con atletas y diseñadores , que han elevado el valor percibido de sus productos.

Expansión en mercados emergentes, especialmente en Asia-Pacífico. Cotización de las acciones de Nike El comportamiento técnico también respalda el optimismo: El RSI se mantiene en zona neutral-alcista.

El volumen de negociación ha aumentado , lo que sugiere interés institucional.

El soporte clave se sitúa en 75,20$, mientras que la resistencia inmediata está en 80,00$. Nike se perfila como uno de los valores más sólidos del sector consumo en este tramo del trimestre. Si mantiene el ritmo de innovación y capitaliza la mejora macroeconómica, podría cerrar agosto con una revalorización acumulada superior al 8%.Fuente: Xstation5

