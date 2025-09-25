Las acciones de Oracle se desploman

Las acciones de Oracle arrancaron la jornada del jueves con una caída cercana al 5%, reflejando el escepticismo de los inversores ante la última estrategia financiera de la compañía. El grupo tecnológico ha puesto sobre la mesa un ambicioso plan para captar 15.000 millones de dólares, con emisiones de deuda en varios plazos que incluyen un bono a 40 años con una prima significativa frente a la deuda pública estadounidense.

El plan de bonos de Oracle no convence al mercado

La iniciativa busca apuntalar la expansión de Oracle en inteligencia artificial, un frente en el que la empresa compite contra gigantes como Microsoft o Amazon. Para ello, la firma necesita reforzar su infraestructura de nube, pieza central de los acuerdos alcanzados con OpenAI y Meta. Ese despliegue exige inversiones masivas en centros de datos y capacidad tecnológica, con previsiones de gasto que podrían ascender a cientos de miles de millones de dólares en la próxima década.

Sin embargo, el diseño de la operación de financiación ha generado dudas. El mercado interpreta que, si bien los recursos servirán para cubrir necesidades de capital, adquisiciones e incluso amortización de deuda, la elevada magnitud y condiciones del plan añaden presión al balance de Oracle. La reacción inicial sugiere que los inversores aún no están del todo convencidos de que el riesgo de endeudamiento se compense con el potencial retorno de su apuesta por la inteligencia artificial.

Rothschild inicia su cobertura de Oracle con una recomendación de venta

En paralelo, el análisis de Rothschild ha intensificado las dudas en torno al valor bursátil de la compañía. La firma inició cobertura con recomendación de venta y un precio objetivo de 175 dólares, argumentando que las métricas actuales de Oracle reflejan múltiplos excesivos y expectativas demasiado optimistas sobre la rentabilidad de su negocio en la nube. Según su valoración, el mercado estaría atribuyendo a Oracle escenarios de crecimiento difícilmente alcanzables, especialmente en un modelo de despliegue que se asemeja más a un financiador de grandes proyectos que a un proveedor de servicios cloud convencionales. Esta visión contrasta con posturas más optimistas de otras casas de análisis, pero coincide con las advertencias de las agencias de rating sobre el aumento del endeudamiento y el fuerte gasto de capital previsto para los próximos años.

Las acciones de Oracle (ORCL.US) retroceden un 4,7% en la sesión de hoy a pesar del avance del 46,8% en el acumulado del año.

