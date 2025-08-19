Las acciones de Palantir se desploman

Las acciones de Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) registran una caída cercana al 6%, cotizando en torno a los 163$ por acción, en una jornada marcada por la creciente presión de analistas y señales de sobrevaloración en el sector de inteligencia artificial. Factores que explican la caída de Palantir Críticas de Citron Research : El reconocido fondo de inversión en corto ha cuestionado la sostenibilidad del precio actual, calificando a Palantir como una de las acciones SaaS más caras del mercado. Citron también cuestiona la posición competitiva de Palantir frente a gigantes como Microsoft y Databricks , sugiriendo que la empresa enfrenta desafíos importantes para mantener su crecimiento en el segmento empresarial

: El reconocido fondo de inversión en corto ha cuestionado la sostenibilidad del precio actual, calificando a Palantir como una de las acciones SaaS más caras del mercado. Citron también cuestiona la posición competitiva de Palantir frente a gigantes como y , sugiriendo que la empresa enfrenta desafíos importantes para mantener su crecimiento en el segmento empresarial Rebaja de calificación por Morgan Stanley : El banco ha iniciado cobertura con una recomendación de “infraponderar”, citando preocupaciones sobre la elevada valoración de Palantir. El analista Sanjit Singh ha fijado un precio objetivo de 60$, lo que implicaría un potencial caída adicional.

Ventas internas del CEO : Se ha revelado que Alex Karp, CEO de la compañía, ha vendido acciones por valor de casi 2.000$ millones en los últimos dos años, lo que ha generado inquietud entre los inversores sobre la confianza interna en el futuro del negocio.

Comentarios de Sam Altman: El CEO de OpenAI ha advertido sobre una posible “burbuja” en el mercado de IA, lo que ha afectado negativamente a empresas con fuerte exposición en ese segmento. Aunque Palantir mantiene una posición destacada en el desarrollo de soluciones de IA para gobiernos y empresas, el mercado comienza a cuestionar si su crecimiento justifica las valoraciones actuales. La presión de analistas y la volatilidad del sector podrían marcar el tono de las próximas semanas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

