Las acciones de Puig lideran la sesión en España

A falta de nuevos comunicados o revisiones sobre el grupo Puig en la mañana de hoy, la subida en bolsa la compañía (+2,6%) sigue la estela de las buenas cifras presentadas en los 9 primeros meses del año, con el foco del mercado en cómo evolucionará la campaña navideña para el grupo de belleza.

Visión del grupo Puig

En las últimas semanas, Puig ha alternado fases de rebote tras la presentación de resultados con periodos de corrección. El valor es uno de los peores del Ibex en 2025, pero el impulso iniciado tras sus últimos resultados ha mejorado la percepción sobre su guía para 2025. La compañía mantiene, según las últimas comunicaciones corporativas y juntas de accionistas, el objetivo de incrementar los ingresos netos entre un 6% y un 8% en 2025, con margen EBITDA ajustado en torno al 20%. Además, ha reforzado su política de remuneración al accionista con dividendo y un plan de incentivos a largo plazo 2025–2029.

Cotización de Puig

Fuente : Plataforma de XTB

Gráfica de Puig con velas horarias

El foco de los inversores sigue puesto en tres vectores: la solidez del consumo de lujo en la campaña navideña, la evolución del margen en un entorno de costes normalizados y la posible revisión futura de estimaciones de beneficio de cara a 2026. Pese a la volatilidad del valor durante 2025, el perfil de crecimiento y rentabilidad de Puig se apoya en un portafolio de marcas globales de fragancias, maquillaje y dermocosmética con presencia en Europa, América y Asia-Pacífico.

En contraste, JP Morgan reiteró su recomendación de "infraponderar" para Puig el pasado 26 de noviembre, aunque ajustaron al alza su precio objetivo de 12,50 euros a 14 euros por acción. Esta valoración queda por debajo de la cotización actual. Con el impulso de hoy, la acción de Puig cotiza un 7,8% por encima de este nivel.

En el conjunto del 2025 el desempeño de Puig es negativo, con una caída del 16,5% en el precio por título.

