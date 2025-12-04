Salesforce mejora ingresos y beneficios en su presentación de resultados

Salesforce ha presentado unas sólidas cuentas correspondientes al tercer trimestre fiscal de 2026, con crecimiento notable, fuerte tracción en sus productos de IA y una revisión al alza de la guía anual, lo que ha sido bien recibido por sus inversores.

Principales métricas del tercer trimestre de Salesforce

Salesforce ha reportado ingresos de 10.300 millones de dólares en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2026, lo que supone un crecimiento interanual del 9,5%. Este ritmo de avance, en un contexto de moderación general del gasto TI, refuerza su posición como uno de los grandes referentes globales de software empresarial en la nube.

El beneficio neto alcanzó los 2.100 millones de dólares, lo que implica un incremento del 40% respecto al mismo periodo del año anterior. El beneficio diluido por acción subió un 39%, hasta los 2,19 dólares por título, reflejando una combinación de mejora operativa y disciplina en costes.

Impulso de los productos de IA

El motor principal del trimestre han sido los productos de nueva generación basados en inteligencia artificial, especialmente Agentforce y Data 360. Estos productos están capturando la demanda de grandes clientes que buscan automatización, agentes inteligentes y explotación avanzada de datos sobre la base del CRM de Salesforce.

Agentforce y Data 360 suman casi 1.400 millones de dólares de ingresos anuales recurrentes (ARR), con un crecimiento del 114% frente al año anterior. La compañía cuenta con más de 9.500 acuerdos de pago en Agentforce y ha procesado más de 3,2 billones de tokens, lo que indica un uso intensivo y una adopción cada vez más amplia de sus capacidades de IA generativa y de agentes empresariales.

Salesforce mejora su guía para 2026

A la luz de estos resultados, Salesforce ha elevado su guía de ingresos para todo el ejercicio fiscal 2026. La nueva previsión sitúa las ventas entre 41.450 y 41.550 millones de dólares, por encima de los objetivos anteriores y de las expectativas del mercado.

Esta revisión al alza refleja una cartera de oportunidades muy sólida y un negocio cada vez más apalancado en ingresos recurrentes, especialmente en los módulos asociados a IA y datos. El mercado premia la combinación de crecimiento de casi doble dígito, la expansión de beneficios y la mayor visibilidad en la guía en unos resultados que han superado las expectativas.

Cotización de Salesforce

Gráfica de Salesforce con velas de 15 minutos

Tras la publicación de las cifras, las acciones de Salesforce subieron en el postmercado. El movimiento refleja una clara mejora de las expectativas, tanto por el impulso en ingresos y beneficios como por el mensaje optimista sobre la evolución de los productos estratégicos.

El perfil actual de la compañía se asienta en tres pilares: crecimiento razonable en la base de CRM y nube, fuerte expansión en soluciones de IA (Agentforce y Data 360) y foco en rentabilidad y eficiencia operativa. Mientras la empresa mantenga este equilibrio entre crecimiento y márgenes, y siga construyendo una base de ARR de alto valor vinculada a IA, el caso de inversión se apoya en un mix de visibilidad, escalabilidad y capacidad de seguir devolviendo valor al accionista.

