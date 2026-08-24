Las Claves de la Semana: Renta fija desbocada, grietas en la IA y la cuenta atrás para Nvidia y Jackson Hole

Catalizadores de la semana (Jackson Hole, Nvidia y PCE): El mercado se prepara para el debut de Kevin Warsh al frente de la Fed en Jackson Hole, unos resultados de Nvidia sometidos a altas expectativas (ingresos previstos de $92.070M) y los nuevos datos del PCE estadounidense e IPC español.

Inadecuación de los parches financieros: Las recompras de deuda del Tesoro anunciadas por Scott Bessent no resuelven la insostenibilidad presupuestaria de fondo en EE. UU., donde los pagos de intereses del estado alcanzarán el 3,3% del PIB en 2026 y el 4,6% en 2036.

Repunte de rendimientos y competencia de la IA: Las rentabilidades a 30 años en EE. UU. y Alemania alcanzaron máximos de más de una década por expectativas de inflación, déficits estructurales y las emisiones masivas de deuda corporativa para IA ($190.000M hasta julio de 2026), que rivalizan con los bonos estatales.

Freno en el consumo de EE. UU. y brillo biotecnológico: Walmart reflejó la ralentización del gasto por la persistencia de la inflación; por el contrario, Moderna duplicó su valor tras avances clave en su vacuna contra el melanoma, lo que beneficia a la española Rovi para su producción en Europa.

Fiebre y grietas en la tecnología china: Pese al espectacular debut de Unitree (+400%) y el empuje de la IA en la nube de Alibaba (+45%), el aumento del capex, la quema de caja y las valoraciones disparadas alimentan el temor a una burbuja superior a la del sector inmobiliario.

Europa resiste con sesgo sectorial: El 73% de las empresas del Stoxx 600 batió estimaciones de ingresos y los beneficios crecieron un 20% interanual; el sector energético e inmobiliario lideraron las ganancias, mientras que el consumo discrecional sufrió por el alza de costes.

A pesar de que el calendario macro era bastante flojo, la semana pasada nos trajo muchos eventos de mercado que necesitamos comentar. Las bolsas no tuvieron su mejor semana a pesar de que algunas empresas vivieron subidas explosivas. Por su parte, la renta fija cobró protagonismo y arrastró al candelero a otros activos como el oro o el bitcoin.

El Europa los resultados también son buenos

La temporada de presentación de resultados en Europa arroja un balance ampliamente positivo, habiendo rendido cuentas más del 80% de los integrantes del Stoxx 600. El 73% de estas firmas superó las previsiones de ingresos del consenso y un 54% batió los pronósticos de beneficios, impulsando las ventas un 9,5% y los beneficios por acción un 20% interanual. Esto situó el beneficio por acción promedio un 4,8% por encima de lo proyectado por los analistas.

El sector energético lideró la tabla de rendimientos, en sintonía con la tendencia en Estados Unidos, al catapultar su beneficio por acción un 124% y su facturación un 36%. Por su parte, el negocio inmobiliario también mostró un comportamiento sobresaliente, con un avance del 53% en sus beneficios por acción y un repunte del 26% en sus ingresos.

La nota negativa la puso el consumo discrecional, que sufrió una severa contracción del 24% en sus beneficios a pesar de que sus ventas apenas cayeron un 1%. Este escenario refleja la dualidad provocada por el encarecimiento del crudo: mientras la energía, sus industrias vinculadas y el área tecnológica han sacado partido del contexto, las compañías orientadas al consumidor final han visto recortados sus márgenes operativos por el aumento de costes y el debilitamiento de la demanda.

La euforia en las tecnológicas chinas nos preocupa

El entusiasmo por el sector tecnológico chino no da tregua, tal como ha demostrado el estelar debut bursátil de Unitree Robotics. El fabricante de robots humanoides se disparó más de un 400% en su salida a bolsa respaldado por firmas como DeepSeek. A diferencia de otras startups, la compañía registró un beneficio cercano a los 35 millones de euros en 2025, aunque tenemos severas dudas sobre la adopción efectiva de esta tecnología a gran escala. Además, el entramado de alianzas e interconexiones cruzadas que se está consolidando en la industria local recuerda al modelo estadounidense, lo que resta transparencia, incrementa la fragilidad del ecosistema y deja al sector entero expuesto a cualquier perturbación.

En esta misma línea, las cuentas trimestrales de Alibaba sembraron desconfianza entre los inversores. Si bien la facturación de su negocio de IA en la nube se aceleró un 45% interanual (su ritmo más rápido en 22 trimestres) y la división de aplicaciones creció un 16%, el laboratorio de IA profundizó sus pérdidas al anotar un EBITDA ajustado de -13.861 millones de yuanes, frente a los -3.224 millones del ejercicio previo. Con un comercio electrónico maduro cuyo EBITDA se redujo un 1%, el grupo carece de capacidad para compensar este descuadre. El problema se agrava al considerar que el gasto en capital (capex) aumentó un 75%, drenando la liquidez y hundiendo el flujo de caja libre hasta los -44.670 millones de yuanes (frente a los -18.815 millones del segundo trimestre de 2025).

Por último, la reciente condena a cadena perpetua del fundador de Evergrande ha puesto el broche al colapso del ladrillo en el país. Este hito traza un claro paralelismo con las exigentes valoraciones de la actual ola tecnológica, lo que nos hace pensar que en China podría estar gestándose una nueva burbuja especulativa en el ámbito de la alta tecnología con un potencial destructivo aún mayor que el de la crisis inmobiliaria.

El consumo sigue sin dar buenas señales en Estados Unidos

En Estados Unidos nos centramos en compañías de consumo, que presentaron sus cifras la semana pasada. Hablamos de Walmart, Target o Home Depot. Walmart suele ser observada como un termómetro del sentimiento del consumidor estadounidense y en esta ocasión decepcionó a los inversores. Aunque los ingresos totales crecieron en un 5,1% a tipo de cambio constante y en general todas las cifras estuvieron por encima de lo esperado, el crecimiento de los ingresos comparables en Estados Unidos se ralentizaron hasta el 2,6% interanual, frente al 4,1% del primer trimestre. Además, también se prevé una ralentización del crecimiento del tercer trimestre, aunque se ha incrementado las expectativas para el año completo. La compañía mostró también una ralentización a nivel internacional y en general pensamos que el consumo se puede deteriorar por la inflación persistente que deteriora el poder adquisitivo de los consumidores.

Fuera de los resultados, tenemos que hablar de Moderna. La compañía dobló su capitalización bursátil después de presentar unos resultados alentadores de su vacuna contra el melanoma. El ARNm ha llegado para quedarse y Moderna puede aprovecharlo muy bien. De hecho, el próximo paso después de que se consiga producir en masa esta vacuna contra el melanoma, es el de atacar otro tipo de cánceres. Después del gran impacto a nivel salud y social que puede tener un éxito así, que no hace falta ni siquiera explicarlo, a nivel económico supondría una importante fuente de ingresos para la compañía.

De hecho, a nivel español también podríamos ver un impacto positivo, ya que Rovi tiene un acuerdo con Moderna para fabricar en las plantas españolas los futuros medicamentos y vacunas de ARNm de Moderna para toda Europa.

¿La IA tiene la culpa del despegue de los rendimientos de la deuda pública?

Los rendimientos de la deuda soberana a escala global se han encarecido de forma drástica, afectando con especial dureza a los tramos más largos de la curva. El bono estadounidense a 30 años ha alcanzado cotas no vistas desde 2007, mientras que su homólogo alemán ha marcado máximos no registrados desde 2011. Este repunte y empinamiento de las curvas de tipos no responde a un mayor dinamismo económico, sino al repunte de las expectativas inflacionarias, alimentadas por la falta de avances en Oriente Medio, el aumento del precio del petróleo y el recelo del mercado ante los déficits estructurales de países como Estados Unidos, además de la presión de las emisiones de deuda de las empresas de IA.

Ante la falta de ajustes fiscales para contener dicho déficit, los inversores descuentan que la oferta de bonos estatales seguirá creciendo a un ritmo que la demanda difícilmente podrá absorber. El desequilibrio generado por una emisión desmedida frente a una demanda estancada o a la baja deprecia la divisa e incentiva un repunte adicional de los precios en el entorno actual.

A este escenario se añade un nuevo competidor en el mercado crediticio: las emisiones de deuda vinculadas a la inteligencia artificial. Hiperescaladores como Microsoft, Meta, Alphabet y Amazon, que tradicionalmente financiaban sus inversiones mediante la caja generada por su negocio principal, han pasado a recurrir de forma intensiva a los mercados de renta fija. Tras emitir 138.000 millones de dólares en bonos de grado de inversión en 2025, cuatro veces más que su promedio anual de los cinco años previos, la cifra ha escalado a 190.000 millones de dólares hasta julio de 2026, lo que representa un repunte del 37,7% respecto a todo el ejercicio anterior a falta de varios meses para cerrar el año.

Esta colocación masiva de deuda corporativa rivaliza directamente con las necesidades de financiación de las cuentas públicas. Aunque existen dudas sobre el calendario de rentabilización de la inteligencia artificial, el mercado no cuestiona la solvencia de estos gigantes tecnológicos, respaldados por métricas de retorno sobre el capital invertido en el doble dígito.

Scott Bessent sale al rescate… pero no sale bien

El anuncio de Scott Bessent de que el Tesoro estadounidense duplicará, como mínimo, las recompras de bonos en el tramo de 10 a 30 años, elevando el importe de 2.000 a 4.000 millones de dólares por operación, logró aliviar de forma puntual la presión sobre la deuda americana, aunque sin alterar la dinámica de fondo.

La escalada de las rentabilidades representa una pesada carga para la estabilidad fiscal. Un incremento de tan solo un punto porcentual en la rentabilidad del bono a 10 años generaría un sobrecoste en intereses de 3,5 billones de dólares a lo largo de la próxima década. Si se considera que la factura financiera del Estado estadounidense ha pasado de 345.000 millones de dólares en 2020 a una estimación de 1 billón para 2026, queda patente que un contexto continuado de altos rendimientos amenaza la sostenibilidad del modelo actual. De hecho, el pago de intereses absorberá un 3,3% del PIB en 2026 y alcanzará el 4,6% en 2036; una diferencia de 1,3 puntos porcentuales que drenará ingentes recursos de la inversión pública para destinarlos exclusivamente al pago de intereses.

Ante esta realidad, las compras adicionales de bonos por parte del Tesoro, la Reserva Federal o tenedores extranjeros como Japón no constituyen una solución real. Resolver este estrangulamiento exige una reforma estructural del sistema presupuestario, una conclusión extrapolable a los gobiernos europeos y al caso español.

Eventos de la semana

Llega Jackson Hole

El simposio abordará oficialmente el impacto de las innovaciones financieras sobre los mercados y la transmisión de la política monetaria hacia la economía real. Este debate cobra especial relevancia por el avance de los medios de pago descentralizados y el auge de las stablecoins, factores capaces de alterar la eficacia de las autoridades monetarias. De hecho, iniciativas como el Euro Digital responden al interés de las instituciones centrales por consolidar el control sobre sus mecanismos de transmisión suprimiendo la intermediación tradicional.

En cualquier caso, el foco principal del mercado volverá a desplazarse hacia los discursos de los banqueros centrales y sus pautas sobre las perspectivas de inflación. En este escenario, Kevin Warsh acaparará gran parte de la atención, tanto por la incertidumbre que rodea la trayectoria de los tipos de interés en Estados Unidos como por tratarse de su debut en Jackson Hole tras asumir recientemente la presidencia de la Reserva Federal.

Pese a las expectativas, es probable que la intervención de Warsh aporte pocas novedades de calado. En estos foros suelen predominar las lecturas del mercado sobre las señales verdaderamente analíticas; considerando además el perfil opaco que suele caracterizar su comunicación, es de prever un mensaje centrado en ratificar una postura firme contra la inflación, respaldando el marco que el mercado ya descontaba tras su llegada al cargo.

Por otro lado, se vigilará cualquier alusión a una eventual acción coordinada entre la Fed y el Banco de Japón, aunque este aspecto podría mantenerse en el terreno de la inconclusión. En el frente europeo, se aguarda un tono riguroso por parte de Christine Lagarde que presione al alza las expectativas de endurecimiento monetario por parte del BCE de cara a la reunión de septiembre.

En conjunto, las declaraciones de los líderes monetarios deberían ofrecer un respiro a los mercados de renta fija y suavizar temporalmente las rentabilidades en los tramos más largos de la curva, si bien este alivio apunta a ser transitorio previo a una posterior acentuación de la pendiente en los meses venideros.

Llega la hora de Nvidia

Los resultados de Nvidia serán de nuevo uno de los grandes eventos del trimestre. Después de que el sector haya batido en términos generales las expectativas del consenso de analistas, las cifras de esta compañía estarán bajo lupa. Pensamos que con el paso del tiempo irán perdiendo importancia relativa, debido a que la IA agéntica necesita de otros componentes además de las GPUs. A no ser, que Nvidia también sea capaz de capturar gran parte del mercado de CPU, que se estima que podría alcanzar los 200.000 millones de dólares. En cualquier caso, todavía sigue siendo un termómetro para los inversores.

El consenso espera unos ingresos de unos 92.070 millones de dólares, aunque el foco también estará en las previsiones para su tercer trimestre, donde el consenso ya ha ubicado los ingresos esperados en los 103.751 millones de dólares. Nvidia ha batido las expectativas del consenso de analistas en los últimos 14 trimestres, pero en los últimos dos años ha pasado de batirla con una diferencia de alrededor del 30% a una del 5%, lo que pone aún más presión para la compañía. En la era de la IA, batir las expectativas ya no es suficiente, sino que debe hacerlo de manera muy holgada y con importantes avances en los segmentos relacionados con la IA.

Nosotros pensamos que las cifras serán buenas, pero creemos que las expectativas pueden jugar una mala pasada a su cotización.

Más datos de inflación para apagar el fuego… o animarlo

Esta semana también tendremos los datos de inflación PCE de Estados Unidos del mes de julio, lo que puede condicionar el debate en Jackson Hole o impactar de nuevo en los rendimientos de la deuda pública. A pesar de que ya conocimos el CPI de julio, el PCE sigue siendo el indicador de referencia de la FED y siempre se le presta especial atención.

También en España tendremos datos de inflación, aunque será el adelantado del mes de agosto. En nuestro país la inflación sigue repuntando y si continuamos despegándonos de la media europea podríamos llegar a tener serios problemas para recuperar el nivel objetivo del 2%.