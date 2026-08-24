Presión en el consumo: El consumo discrecional sufrió una caída del 24% en sus beneficios debido al impacto del alza del petróleo en sus costes y márgenes, a pesar de que sus ventas apenas retrocedieron un 1%.

Sectores líderes: El sector energético encabeza las ganancias con un crecimiento del beneficio por acción (BPA) del 124% e ingresos del 36%, seguido por el sector inmobiliario, que registró un incremento del 53% en BPA y del 26% en ventas.

Los resultados de Europa al alza: Con más del 80% de las empresas del Stoxx 600 habiendo publicado sus cifras, los beneficios aumentaron un 20% interanual y las ventas un 9,5%, superando las estimaciones de beneficio por acción del consenso de analistas en un 4,8%.

Siempre solemos hablar de las temporadas de resultados en Estados Unidos y como de sólidas están siendo en los últimos trimestres. Sin embargo, también tenemos que hablar de Europa y de la gran evolución de sus cifras. ¿Cómo ha sido la temporada de resultados en Europa?

Los resultados de Europa también son buenos

Más del 80% de las compañías del Stoxx 600 ha reportado ya resultados y el 73% de ellas ha batido las expectativas del consenso de analistas en sus ingresos y el 54% en sus beneficios. Las ventas han crecido un 9,5%, mientras que los beneficios un 20% interanual, con el beneficio por acción colocándose un 4,8% por encima de lo que estimaba el consenso.

Dentro de estas cifras, el sector energético, al igual que en Estados Unidos, se ha llevado el primer premio. El beneficio por acción creció un 124% y los ingresos un 36% interanual. Sin embargo, el sector inmobiliario tampoco se ha quedado tan atrás, con un aumento de los beneficios por acción del 53% y con las ventas despegando un 26%.

Eso sí, el consumo discrecional ha sufrido, con un desplome del 24% interanual de los beneficios a pesar de que las ventas tan solo se contrajeron un 1%.

Vemos dos partes de la economía que claramente han vivido de manera distinta el aumento de los precios del petróleo. Las energéticas y sectores asociados, junto a la tecnología, se han frotado las manos. Mientras que la parte más ligada al consumo ha sufrido una caída de la demanda y un incremento de los costes que ha provocado que los márgenes se contraigan.