El Ibex 35 comienza la sesión con suaves subidas y por encima de los 15.800 puntos en una sesión que se toma un respiro en la temporada de resultados para volver mañana con fuerza con las cuentas de Bankinter. Por ahora aunque el mercado está teniendo un comportamiento algo errático por los resultados a nivel mundial, en general el sentimiento pensamos que es positivo porque las cifras están siendo buenas.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Solaria vuelven a repuntar con fuerza y se colocan como una de las más alcistas de la sesión. Sin embargo, el panorama de cortos ha cambiado completamente y actualmente tan solo el 2,35% del capital está en corto (al menos públicamente). Redeia o Acciona también están subiendo con fuerza, aunque en general el sentimiento es positivo.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Grifols son las que más caen con diferencia y se acercan al -3% de castigo. En este caso, el mercado ya pone el foco en su presentación de resultados y en principio las expectativas son estables. La compañía ya ha salido de esa espiral de noticias negativas y poco a poco va recuperando la confianza del mercado. Unicaja y Sabadell también descienden, pero la banca está teniendo un comportamiento dispar.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
