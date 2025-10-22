La caída en el precio de las acciones se debe a que el segmento clave de artículos de cuero finalizó por debajo de lo esperado.

Hermès registra un sólido crecimiento de las ventas en casi todas las regiones, especialmente en EE. UU., lo que confirma la resiliencia de su modelo de negocio ante los desafíos globales.

Hermès (RMS.FR) ha demostrado una vez más que es una de las marcas de lujo más resilientes en términos de volatilidad de la demanda, atrayendo con éxito a clientes adinerados incluso en tiempos de incertidumbre macroeconómica y desafíos geopolíticos. En el tercer trimestre, la compañía registró un sólido crecimiento de las ventas en prácticamente todas las regiones, y su modelo de negocio, basado en una disponibilidad limitada de productos, le permite mantener una alta demanda y márgenes de beneficio. La demanda fue particularmente fuerte en Estados Unidos, donde la preocupación por el impacto negativo de los aranceles resultó infundada: los clientes estadounidenses siguen gastando libremente en productos de alta gama y la afluencia de clientes a las boutiques se mantiene alta.

A pesar de la trayectoria positiva de crecimiento, el informe de resultados de Hermès decepcionó ligeramente a los inversores: la división clave de artículos de cuero, que representa la mayor parte de los beneficios, se quedó ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. Esto erosiona el precio de la acción, pese a que desde XTB consideramos que la fortaleza fundamental del modelo de negocio de la marca permanece intacta. La estrategia de Hermès de gestionar consistentemente el suministro y mantener un alto nivel de prestigio continúa diferenciando a la compañía de sus competidores menos exclusivos en el segmento premium.

Métricas clave de los resultados de Hermès

Ingresos totales en el tercer trimestre (tipos de cambio constantes): +9,6 % interanual, consenso: +9,3 %.

Ingresos en artículos de cuero: +13,3 %, consenso: +13,8 %.

Ingresos en relojes: +8,8 %, consenso: +2,4 %.

Ingresos en perfumes: -7,2 %, consenso: -9,2 %.

Ingresos en seda y textiles: +4,1 %, consenso: +3,33 %.

Ingresos en prêt-à-porter: +6,6 %, consenso: +5,33 %.

Ingresos en Francia: +10,4 %, consenso: +8,14 %.

Ingresos en Europa: +10,3 %, consenso: +9,73 %.

Ingresos en Japón: +13,8 %, consenso: +13,1 %.

Ingresos en Asia-Pacífico: +6,2 %, consenso: +5,99 %.

Ingresos en América: +14,1 %, consenso: +12,5 %.

Ingresos totales: 3.880 millones de euros (+4,8% interanual), consenso: 3.900 millones de euros

Cotización de las acciones de Hermès

Las acciones de Hermès bajan un 4,7% intradía, situándose en la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico anterior). Las medias a largo plazo (EMA de 100 y 200 días) indican una tendencia bajista continua.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Hermès?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Hermès (RMS.FR) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.