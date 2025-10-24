Los datos macroeconómicos impulsan a los mercados a nuevos máximos

La sesión en Wall Street comienza con una nota positiva tras la publicación de una serie de datos macroeconómicos clave. La combinación de las últimas lecturas del PMI y del IPC entrega un panorama mixto, aunque aún optimista sobre la situación económica de Estados Unidos. Esto ha sido suficiente para impulsar a los principales índices hacia nuevos máximos históricos justo al inicio de la jornada.

Los contratos del Nasdaq100 suben aproximadamente un 0,8%, el S&P500 avanza un 0,6%, mientras que los contratos del Russell 2000 tienen un mejor desempeño, con un alza del 1,3%.

La sesión de hoy sigue bajo la influencia de las cifras macroeconómicas. La inflación al consumidor resultó ser menor a lo esperado, fortaleciendo la narrativa de que la Reserva Federal está logrando avances en la lucha contra las presiones inflacionarias, y aumentando las probabilidades de una relajación monetaria más rápida y profunda.

Al mismo tiempo, un PMI sólido refleja una economía en buena forma, lo que podría llevar a la Fed a adoptar un ritmo más cauteloso en los recortes de tasas, especialmente si la actividad económica mantiene su dinamismo sin un mayor deterioro en el mercado laboral.

Otro dato relevante proviene del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, el cual fue notablemente más débil que las proyecciones, aunque permanece sobre el umbral neutral de 50 puntos, lo que puede interpretarse como un optimismo sostenido, aunque prudente, entre los hogares.

En este contexto, los inversionistas estarán atentos a la rentabilidad de los bonos, al dólar y a la rotación sectorial, ya que estos indicadores podrían orientar al mercado hacia una conclusión final sobre los datos de hoy.

Noticias corporativas: