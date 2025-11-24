Los futuros de cacao rebotan un 1% desde mínimos de 21 meses 🍫

Conclusiones clave Los futuros de cacao cayeron un 2,4% hoy, alcanzando un mínimo de 21 meses debido a un aumento de la oferta en Costa de Marfil.

hoy, alcanzando un debido a un aumento de la oferta en Costa de Marfil. Un posible desaceleramiento en la llegada de granos podría limitar nuevas caídas.

Los futuros de cacao tocaron hoy su nivel más bajo en 21 meses, ampliando la fuerte tendencia bajista que se reanudó a principios de noviembre. El contrato logró recuperar alrededor de un 1% por encima del cierre de ayer después de hundirse por debajo del límite inferior de un canal descendente durante las primeras horas de negociación (–2,4% en el momento más crítico). El principal motor de esta presión renovada son las sorpresas al alza en la oferta procedente de Costa de Marfil, con llegadas a puerto que superan las 100.000 toneladas por tercera semana consecutiva. Este flujo constante ha llevado las entregas acumuladas a niveles cercanos a los del año pasado, aliviando las preocupaciones tras un débil inicio de temporada en octubre. Es importante señalar que, pese al repunte reciente en las llegadas, las condiciones del cultivo siguen siendo frágiles. Las inspecciones en campo sugieren que la producción de este año es solo ligeramente mejor que la de la temporada pasada, con una cosecha principal potencialmente algo más débil debido a episodios previos de sequía. Esto podría traducirse en menores llegadas a puerto en las próximas semanas y una posible moderación de la tendencia bajista.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.