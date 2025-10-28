Los informes corporativos marcan el pulso de Wall Street

Los índices bursátiles estadounidenses subieron ayer con fuerza, con el Promedio Industrial Dow Jones y el Russell 2000 alcanzando nuevos máximos históricos. Los inversores ahora se centran en la decisión de la Reserva Federal de mañana, donde los mercados esperan un recorte de tipos de 25 puntos básicos y el fin oficial del programa de ajuste cuantitativo (QT), así como en la cumbre del jueves entre Donald Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

Informes corporativos

Después de la sesión de hoy, veremos las presentaciones de resultados de Visa, PayPal, UPS, UnitedHealth, Southern Copper, Booking Holdings y Mondelez. Antes de la apertura de Wall Street, se esperan los resultados de Novartis, NextEra Energy, Sherwin-Williams y Royal Caribbean.

Tras la sesión estadounidense de ayer, las acciones de Nucor subieron un 2% por los sólidos resultados del tercer trimestre. La siderúrgica informó de un beneficio por acción de 2,63 dólares, superando las previsiones anteriores de 2,05 a 2,15 dólares por acción (FactSet). Los ingresos alcanzaron los 8.520 millones de dólares, por encima de la estimación de consenso de 8.180 millones de dólares. Sin embargo, Nucor advirtió que espera que los beneficios del trimestre actual sean inferiores a los del tercer trimestre.

F5 Networks cae más de un 6% tras emitir unas previsiones decepcionantes, citando posibles "interrupciones a corto plazo en los ciclos de ventas" tras una vulneración del sistema a principios de este mes, atribuida a hackers chinos respaldados por el Estado.

Por su parte, NXP Semiconductors, el fabricante holandés de chips, vio sus acciones subir casi un 2% tras presentar unos resultados del tercer trimestre superiores a las expectativas de Wall Street y ofrecer un pronóstico más sólido de lo previsto para el trimestre actual.

OpenAI ha solicitado al gobierno estadounidense que amplíe masivamente su capacidad energética para mantenerse a la vanguardia en inteligencia artificial. En una presentación a la Casa Blanca, solicitó 100 gigavatios de nueva energía cada año para cerrar la "brecha electrónica" con China. La compañía advirtió que la electricidad limitada podría frenar el progreso de la IA y el crecimiento económico.

Otros mercados

Los futuros de los índices estadounidenses cotizan ligeramente a la baja esta mañana, entre un 0,1% y un 0,15%, con la mayoría de los principales futuros europeos, también con sesgo bajista. El oro está experimentando un retroceso notable, cayendo más de un 1% hasta los 3.950 dólares por onza, seguido de una caída en la plata. El dólar estadounidense se mantiene ligeramente a la baja, mientras que el EUR/USD sube un 0,1% hasta los 1,166. En Europa, el dato clave que se publicará hoy es la confianza del consumidor alemán, medida por el índice GfK.