Los inventarios de petróleo en EE. UU. vuelven a dispararse

Conclusiones clave Los inventarios de petróleo de EE.UU. muestran señales mixtas, con crudo al alza pero gasolina aún firme por demanda sólida.

El aumento en destilados confirma el final del periodo de calefacción.

Los inventarios de crudo en EE. UU. han registrado otro fuerte aumento, aunque esto se ve parcialmente compensado por una nueva caída significativa en los inventarios de gasolina. El informe del API de ayer había estimado un incremento más moderado de 2,3 millones de barriles. Es notable que la utilización de refinerías aumentó en 1,5 puntos porcentuales; por lo tanto, la caída en los inventarios de gasolina apunta a una demanda resistente, mientras que el aumento en los destilados sugiere el final de la temporada de calefacción. A pesar de estas cifras, el informe ha tenido poco impacto en los precios del petróleo, que siguen estando impulsados principalmente por los acontecimientos en Irán. Cambio en inventarios de crudo: 6,93 millones de barriles (Esperado: 0,5 millones; Anterior: 6,16 millones)

6,93 millones de barriles (Esperado: 0,5 millones; Anterior: 6,16 millones) Cambio en inventarios de gasolina: -2,59 millones de barriles (Esperado: -2,1 millones; Anterior: -5,44 millones)

-2,59 millones de barriles (Esperado: -2,1 millones; Anterior: -5,44 millones) Cambio en inventarios de destilados: 3,03 millones de barriles (Esperado: -1,4 millones; Anterior: -2,53 millones) Cotización del petróleo El petróleo encuentra soporte cerca de los 88 dólares por barril en la media móvil de 25 periodos. El rechazo de Irán a los términos de paz indica que las tensiones en Oriente Medio seguirán siendo elevadas en el futuro inmediato. Al mismo tiempo, la presión continua por parte de EE. UU. sugiere que Washington quiere evitar un conflicto prolongado, que ha estado impulsando los precios de las materias primas y generando enormes costes económicos.

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