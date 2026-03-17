Los mercados avanzan impulsados por esperanzas de un pronto fin del conflicto

El conflicto en el Golfo Pérsico continúa, y la perspectiva de un final cercano sigue siendo incierta. Según Donald Trump, la operación estadounidense representa un ejemplo de planificación eficaz y rápida consecución de objetivos, destacando que gran parte de los objetivos militares y estratégicos en Irán han sido neutralizados. Al mismo tiempo, señaló que la operación está adelantada respecto al calendario previsto, aunque podría prolongarse al menos varias semanas más.

En los últimos días han surgido informes sobre negociaciones tras bastidores, que fueron rápidamente desmentidos, pero que el mercado interpreta como una señal de posible resolución del conflicto. Esto ha llevado a los inversores a asumir que lo peor podría haber quedado atrás, alimentando el sentimiento positivo. El crudo Brent se mantiene por encima de los 100 dólares por barril, respaldado por las tensiones geopolíticas y la incertidumbre sobre la evolución del conflicto.

Renta variable: avances en EE. UU. y Europa

En Wall Street, predomina un optimismo moderado ante la expectativa de una resolución relativamente rápida del conflicto, lo que se tradujo en avances en los principales índices: el S&P 500 subió un 0,4 %, el Nasdaq Composite un 0,5 % y el Dow Jones un 0,2 %. El sentimiento positivo también se extendió a Europa, donde los principales mercados cerraron en terreno positivo, con el FTSE 100 avanzando un 0,8 %, el CAC 40 un 0,5 %, el DAX un 0,7 % y el IBEX 35 liderando las subidas con un 0,9 %.

Divisas y materias primas

En el mercado Forex, el dólar se debilita frente a las principales divisas, reflejando una mayor confianza de los inversores en una posible desescalada. En los metales preciosos, el comportamiento es mixto: el oro se mantiene cerca de los 5.000 dólares por onza, mientras que la plata cae más de un 1,5 %, situándose por debajo de los 80 dólares. Por su parte, los metales industriales registran caídas generalizadas, con el níquel y el cobre retrocediendo más de un 1 %.

Criptomonedas

En el mercado de criptomonedas, el sentimiento muestra signos de moderación tras las recientes subidas. Bitcoin registra una ligera caída y se sitúa en torno a los 75.000 dólares, mientras que Ethereum retrocede cerca de un 0,8 %, cayendo por debajo de los 2.350 dólares.

Sector corporativo

Nvidia elevó su previsión financiera durante la conferencia GTC, anunciando su objetivo de superar 1 billón de dólares en ingresos para finales de 2027. Estos objetivos están alineados con tendencias del sector, ya que declaraciones recientes de SK Hynix sugieren que la escasez de memoria podría extenderse hasta 2030, reforzando la perspectiva de demanda estructural en tecnología.