Los PMI manufactureros, eclipsados ​​por las tensiones comerciales

Los mercados financieros se ven impulsados ​​una vez más por los cambios en la política comercial global, ya que el colapso verbal en las relaciones entre EE. UU. y China renueva la preocupación por el crecimiento y la competitividad de las dos mayores economías del mundo. La retórica agresiva tanto de Pekín como de Washington siembra serias dudas sobre la tregua comercial de Ginebra, lo que alimenta un fuerte retorno de la aversión al riesgo. Sin embargo, los asuntos comerciales competirán por la atención con una agenda macroeconómica apretada, incluso el lunes. Se espera una serie de informes del PMI manufacturero a lo largo del día, junto con los discursos de los principales banqueros centrales (Powell, Lagarde), que serán especialmente importantes en medio de las renovadas tensiones comerciales y los riesgos relacionados. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Calendario económico para hoy: 08:00 – Suiza – Datos del PIB (T1): Intertrimestral: pronóstico 0,4%; anterior 0,2%

Interanual: pronóstico 1,5%; anterior 1,5% 08:00 – Polonia – Informe del PMI de mayo: PMI manufacturero: pronóstico 50,30; 50,20 anterior 08:15 – España – Informe del PMI de mayo: PMI manufacturero: pronóstico 48,3; anterior 48,1 08:30 – Suiza – Informe del PMI de mayo: PMI pronóstico 48,1; anterior 45,8 08:45 – Francia – Informe del PMI de mayo: PMI manufacturero: pronóstico 49,5; anterior 48,7 08:55 – Alemania – Informe del PMI de mayo: PMI manufacturero: pronóstico 48,8; anterior 48,4 09:00 – Polonia – Datos del PIB (T2): Intertrimestral: pronóstico 0,7%; anterior 1,3%

Interanual: pronóstico 3,2%; 3,2% anterior 09:00 – Eurozona – Informe del PMI de mayo: PMI manufacturero: pronóstico 48,4; anterior 49,0 14:45 – EE. UU. – Informe del PMI de mayo: PMI manufacturero: pronóstico 52,3; anterior 50,2 14:00 – Reino Unido – Discurso de Mann, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra 14:00 – EE. UU. – Datos ISM (mayo): Índice manufacturero ISM: pronóstico 49,3; anterior 48,7

Índice de nuevos pedidos ISM: anterior 47,2

Índice de empleo ISM: anterior 46,5 14:00 GMT – EE. UU. – Datos de inflación de abril: Gasto en construcción: pronóstico 0,4% intermensual; Anterior: -0,5 % intermensual 14:00 GMT – EE. UU. – Datos ISM (mayo): Índice ISM manufacturero (publicación alternativa): pronóstico: 70,2; anterior: 69,8 16:00 – Alemania – Discurso de Balz, del Bundesbank 16:30 – Eurozona – Discurso de la presidenta del BCE, Lagarde 17:00 – EE. UU. – Datos del PIB: GDPNow de la Fed de Atlanta (2.º trimestre): pronóstico: 3,8 %; anterior: 3,8 % 17:00 – EE. UU. – Discurso del presidente de la Fed, Powell 22:30 – Reino Unido – Discurso de Mann, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (repetición)

