Miembros de la Reserva Federal comentan sobre la economía estadounidense 🗽

Conclusiones clave Declaraciones de Logan y Schmid de la Reserva Federal sobre la economía estadounidense

Los miembros de la Reserva Federal, Logan y Schmid, comentaron hoy sobre el mercado laboral estadounidense, las reservas bancarias y la política de tipos de interés. A continuación, los puntos más destacados de sus declaraciones. Logan Si el reciente aumento de los tipos de interés de referencia no resulta ser temporal, la Reserva Federal tendría que empezar a comprar activos. Los despidos y las solicitudes de subsidio por desempleo se han mantenido bajos, aunque estoy al tanto de los recientes anuncios de despidos. Es probable que el crecimiento del empleo necesario para alcanzar el punto de equilibrio haya caído a 30.000 puestos de trabajo al mes. No vi la necesidad de recortar los tipos esta semana; las perspectivas económicas no lo justificaban. El mercado laboral está prácticamente equilibrado y se está enfriando lentamente. El diferencial entre el TGCR y el IORB es un indicador clave de la oferta de reservas. Ha llegado el momento de que la Reserva Federal actualice el tipo de interés objetivo. El volumen y el momento de las compras de activos no deberían ser automáticos. Los intermediarios financieros podrían tener que aumentar su preparación para acceder al Fondo de Reserva Estratégica (SRF). Me decepciona ver que las tasas de recompra tripartitas superan la tasa del SRF. Podría haber margen para nuevas y modestas reducciones de las reservas. La Reserva Federal ya mitigó el riesgo de desempleo con el recorte de septiembre. Me resultaría difícil volver a recortar los tipos en diciembre. Hubiera preferido mantener las tasas sin cambios esta semana. Schmid El mercado laboral está en gran medida equilibrado, pero la inflación es demasiado alta. Un recorte de tasas podría poner en entredicho el compromiso de la Reserva Federal con una inflación del 2%. La política monetaria debería ser restrictiva con respecto al crecimiento de la demanda. La postura de la Reserva Federal es solo ligeramente restrictiva. Un recorte de tipos no puede abordar los cambios estructurales en el mercado laboral. Fuente: xStation5

