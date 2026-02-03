📉 NASDAQ 100 cae 2%

Conclusiones clave La combinación de ventas masivas en tecnología y riesgos geopolíticos refuerza la aversión al riesgo y golpea con fuerza al NASDAQ 100.

Las acciones tecnológicas en Estados Unidos atraviesan una sesión muy negativa, con los futuros del NASDAQ 100 retrocediendo hacia la zona de 25.370 puntos, con una caída cercana al 2% diario. El movimiento está siendo impulsado principalmente por una aceleración de las ventas en el sector tecnológico, donde Nvidia y Microsoft pierden más de 3% cada una. No obstante, la presión vendedora no se limita solo a las grandes tecnológicas. El segmento más amplio de Tecnología y Software muestra ventas sistemáticas, lo que sugiere toma de utilidades o cierre de posiciones relevantes por parte de inversionistas institucionales. El impulso bajista se intensificó tras los reportes de que un dron iraní Shahed fue derribado por un caza F-35 cerca del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln. El riesgo de un repunte del petróleo podría debilitar aún más las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal más adelante en el año. Las acciones de Broadcom caen más de 6%, mientras que importantes compañías de software como Intuit, ServiceNow, Salesforce y NetApp registran fuertes pérdidas. La debilidad del sector tecnológico se ha trasladado también a semiconductores y proveedores de memoria, con Micron cayendo cerca de 5%. En el sector salud, Eli Lilly y Novo Nordisk retroceden más de 4%. En contraste, los activos vinculados a Materias Primas, petróleo y gas, así como bancos y el sector defensa, muestran un desempeño relativo considerablemente mejor. Fuente: xStation5

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.